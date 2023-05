Los aspectos más importantes de la nueva Ley de la Vivienda, por Vitalcasa

El pasado 27 de abril de 2023 el Consejo de Ministros de España llegó a un acuerdo para aprobar la nueva Ley de la Vivienda. Si bien resta que el Senado realice su aprobación definitiva y que sea publicada en el BOE, ya es posible saber en qué consiste este proyecto.

Según indican los especialistas de la agencia inmobiliaria Vitalcasa, esta normativa está centrada en los alquileres e incluye medidas de ayuda para acceder a la vivienda. Además, establece una nueva regulación sobre los desahucios y limita los precios de los alquileres en zonas consideradas “tensionadas”.

Zonas tensionadas, grandes tenedores y precios de los alquileres Los profesionales de Vitalcasa comentan que uno de los objetivos de esta ley es abarcar más áreas para aplicar medidas de control. En este sentido, la declaración de un barrio o municipio como “zona tensionada” depende de cada Comunidad Autónoma. Además, para ello se tienen que cumplir determinadas condiciones como, por ejemplo, que el coste medio de la hipoteca o alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de los hogares.

Por otra parte, esta ley define como “grandes tenedores” a aquellas personas físicas o jurídicas que tengan 5 o más viviendas en zonas tensionadas o hasta 10 propiedades en áreas que no entran bajo esta calificación. Esto es relevante, ya que estas personas actualizan el valor de los alquileres con un criterio distinto al de los pequeños propietarios.

Justamente, sobre el precio de los alquileres la nueva ley dice que, a partir de enero de 2024, las actualizaciones se desvinculan del IPC y quedan limitadas a un máximo del 3 %. A su vez, en zonas tensionadas, rigen distintos topes. Otro punto que incluye la ley es la obligación de los arrendadores de costear los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato. En este mismo sentido, se prohíben aumentos en los alquileres añadiendo nuevos gastos, como, por ejemplo, tasas comunitarias.

Desahucios e incentivos para alquilar Otra novedad de la nueva ley, destacada por los profesionales de Vitalcasa, está dada por las medidas de protección contra desahucios, que no podrán llevarse adelante sin fecha predeterminada. Asimismo, se incluyen prórrogas que pueden aplazar estos procesos por más de 2 años.

Esta normativa también contempla medidas fiscales para incentivar los alquileres en zonas tensionadas y establece recargos en distintos impuestos para viviendas que permanezcan vacías. Con el mismo objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, la ley establece que no se puede modificar la calificación de vivienda pública y reserva para los poderes estatales de cada entorno la facultad de impulsar la existencia de viviendas asequibles incentivadas.

Por último, queda prohibida la celebración de acuerdos entre partes que contraríen cualquiera de las disposiciones de esta ley.

Según consideran los especialistas de Vitalcasa, uno de los objetivos centrales de la nueva Ley de la Vivienda es ampliar la oferta de alquileres para favorecer el acceso a la vivienda.