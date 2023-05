Me Dicen Susanita explica los puntos a tener en cuenta para no cometer errores en una boda

Los wedding planners son figuras de acompañamiento en las ceremonias y las celebraciones que han ganado una gran importancia durante los últimos años.

Esto también se debe a que cuentan con el conocimiento, la experiencia y los contactos con los proveedores más adecuados para cada momento, como tiendas de vestidos de novia, damas de honor y trajes para el novio; fotógrafos, salones para recepción, restaurantes, fincas e iglesias, etc.

Me dicen Susanita es una destacada empresa especializada en la organización de bodas personalizadas en Madrid y en otras localidades, desde la asesoría en la estructuración de ideas sobre decoración, platos y rituales, hasta la coordinación del mismo evento bajo la guía de la wedding planner Adriana Salazar y su partner, Sandra Pascua.

Los posibles fallos de planificación en una boda Para esta temporada de verano, en la que se llevan a cabo la mayoría de matrimonios, se cometen constantes errores que atrasan la ejecución de todo el programa. Por ello, Me Dicen Susanita presenta algunas sugerencias para evitar sucesos inesperados que afecten el cumplimiento del cronograma y que todos los involucrados se sientan satisfechos.

Una de las situaciones más comunes es hacer presupuestos irreales, que generan sobrecostes, deudas o incapacidad para contratar algunos servicios establecidos desde el inicio. En ese marco, es indispensable tener un ahorro programado y conocer de primera mano, cuánto dinero se dispone para el evento, tanto en la etapa de preparación como durante el matrimonio.

Otro de los errores más frecuentes es que los novios se encarguen de todo lo que compete a la logística y el mismo seguimiento de la celebración. Cuando no se pide ayuda a profesionales como asistentes de bodas, o se recurre a amigos o familiares, la organización puede salirse de control y no tener las herramientas para implementar un plan B.

Asimismo, dejarlo todo para última hora podría traducirse en estrés y malos momentos. De acuerdo con Me Dicen Susanita es esencial que, con mínimo 4 meses, se comience el proceso y se determinen las directrices para la celebración.

Otro error muy habitual es querer complacer a todas las personas de tu entorno o a los invitados, esto puede producir sensaciones de tristeza y desconsuelo. Las opiniones, gustos y propósitos que realmente importan son los de los novios, no planifiques una boda pensada desde las concepciones, creencias y pensamientos de los demás.

Finalmente, suele ser frecuente que la novia sea quien se encargue de todos los preparativos. No obstante, al momento de compartirlo con el novio, este puede llevarse sorpresas que no son de su agrado. Por eso, lo indicado es que ambos se reúnan con tiempo para hacer un plan de trabajo.

En ese sentido, es indispensable contar con el acompañamiento del wedding planner para todas las actividades: establecer el presupuesto general, reunir el papeleo necesario para la ceremonia; reservar el lugar, el restaurante y, si es el caso, alojamientos para los invitados; del mismo modo, el asistente está especializado en el diseño de las invitaciones, las listas de regalos, la disposición de los asientos, la redacción de los votos, las lecturas adicionales, y la música.

Me Dicen Susanita y su blog de tendencias Me Dicen Susanita cuenta con un completo blog en su portal, en el que además de recomendaciones relacionadas con el día del matrimonio y las novedades para cada temporada de verano e invierno, comparte experiencias y características de algunos matrimonios planeados y guiados con éxito. Entre ellos, bodas multiculturales, clásicas similares a los cuentos de hadas, privadas, entre otras.

Para recibir asesoría y contratar los servicios de wedding planner, los usuarios pueden enviar sus datos básicos a través de la página o hacer el contacto vía WhatsApp, redes sociales y telefónicamente.