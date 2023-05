Cómo conseguir clientes en Instagram con Cristina Fuertes

En la actualidad, las redes sociales proporcionan a las empresas una oportunidad de comunicación directa con sus potenciales clientes. En concreto, en Instagram, hay 1.000 millones de cuentas activas a nivel global y más del 80 % de ellas sigue a por lo menos una empresa.

Se trata de una plataforma muy dinámica que cuenta con distintas opciones para alentar el engagement y aumentar el tráfico de una página web o tienda online. Ahora bien, si una empresa o particular se pregunta cómo conseguir clientes en Instagram, es conveniente revisar los consejos de una especialista como Cristina Fuertes. Esta mujer se desempeña con éxito como copywriter freelance y, además, ofrece formaciones a personas y empresas. A propósito del trabajo de un copywriter profesional, comenta que el objetivo de estos especialistas es crear contenidos que se compartan o que sean virales para generar más interés alrededor de un producto o servicio.

Comunicación persuasiva para obtener clientes en Instagram Según comenta Cristina Fuertes, existen distintos trucos psicológicos, también llamados sesgos cognitivos, que permiten a una empresa vender más. Estas acciones combinan copywriting con psicología para crear un mayor impacto en la audiencia. Uno de ellos se denomina sesgo del ancla y refiere a llegar antes que la competencia. Esto es importante porque el que llega primero es el que queda anclado en la mente del cliente.

Si bien actualmente muchas empresas tienen cuenta activa en Instagram, para producir una diferencia es posible ser el primero en hacer algo distinto e innovador. Esto se relaciona estrechamente con el sesgo cognitivo de la innovación. Según este principio es conveniente tomar ciertos riesgos, crear contenidos propios e intentar compartir algo nuevo que no pueda ser encontrado en otras cuentas.

Por otra parte, Cristina Fuertes recomienda no caer en lo que se denomina como el sesgo del avestruz, que implica esconder la cabeza ante quejas, objeciones o problemas. En Instagram, es conveniente crear un post o transmitir un directo para responder preguntas frecuentes, aclarar objeciones sobre un producto o servicio y transmitir más información sobre lo que ofrece una marca o empresa.

Disminución de la sensación de riesgo Otro factor importante para aumentar las ventas en Instagram es reducir o eliminar la sensación de riesgo que se puede generar alrededor de un producto o servicio. Para ello, es importante ofrecer garantías a la audiencia, explicar el funcionamiento de algo que pueda resultar complicado y contar con un sistema de devoluciones. Una buena manera de hacer esto en Instagram es a través de la publicación en stories que después pueden quedar en los botones de contenidos destacados.

A la hora de pensar estrategias sobre cómo conseguir clientes en Instagram, es posible seguir los consejos y recurrir a los servicios de una copywriter profesional como Cristina Fuertes para obtener mejores resultados.