La formación 'Yo Emprendedora Digital' de Vanessa Cabrera ayuda a otras mujeres a dar el salto y emprender

Vanessa Cabrera ha creado la formación “Yo Emprendedora Digital”, para ayudar a otras mujeres a dar el salto y emprender.

Según indica un informe publicado recientemente, en España, hay alrededor de 650.000 mujeres emprendedoras. A su vez, la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) entre las mujeres de este país se encuentra en el 4,5 %. Este índice señala la proporción de mujeres entre 18 y 64 años que lleva adelante un emprendimiento. Además, si bien en los últimos 10 años las diferencias con los emprendedores varones se han reducido en un 30 %, todavía queda un largo camino por recorrer.

Ahora bien, para poder desarrollar un emprendimiento, una mujer no solo debe contar con una visión, sino también con los conocimientos y herramientas necesarias para poder materializarla. Para ello, la consultora y formadora Vanessa Cabrera ha creado la formación Yo Emprendedora Digital, que comienza en septiembre de 2023.

¿En qué consiste la formación Yo Emprendedora Digital? Si bien Vanessa Cabrera aún no ha publicado todos los detalles de este curso, sí ha adelantado que se trata de un programa especializado para mujeres profesionales comprometidas con una idea de negocio digital. Actualmente, las interesadas pueden unirse a la lista prioritaria para acceder a más información y descuentos exclusivos. Para ello, es necesario completar un formulario indicando una dirección de correo electrónico en la página web de Vanessa Cabrera.

Según cuenta esta consultora especializada en estrategia digital y publicidad online, durante sus primeros años como emprendedora llegó a pagar más de 10.000 € en formaciones que no le aportaron los conocimientos y herramientas que necesitaba. Entonces, para que a las emprendedoras actuales no les suceda lo mismo, Vanessa Cabrera ha creado este curso que es una guía paso a paso para crear un negocio digital exitoso.

A su vez, esta formación tiene por objetivo aportar el conocimiento que ha recabado esta emprendedora durante sus más de 20 años de experiencia en el mundo del marketing. A propósito de esto, Vanessa Cabrera ha liderado departamentos de empresas nacionales e internacionales. En una de estas compañías, que pertenece al sector energético, ha contribuido a alcanzar una facturación de más de 100 millones de euros anual.

¿Qué habilidades debe desarrollar una mujer emprendedora? En líneas generales, para prosperar en un emprendimiento es necesario poder manejar distintas herramientas tecnológicas y digitales. Además, es fundamental desarrollar aptitudes de liderazgo para poder coordinar a un equipo de trabajo. También es importante profundizar el hábito del autoconocimiento, buscar y leer información relevante sobre el negocio que se quiere desarrollar y relacionarse en redes sociales con personas o instituciones que aportan conocimientos.

A través del programa de formación “Yo Emprendedora Digital”, que se lanza en septiembre de 2023 y ha sido creado por Vanessa Cabrera, una mujer puede adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para convertir una idea de negocio en realidad.

“Cuando decidí que era tiempo de dar el salto de dejar de trabajar para otros, no pensé que podría lograr todos mis objetivos. Me he esforzado mucho, es cierto, pero gracias a ello desarrollé una formación que permita a otras emprendedoras a hacer lo mismo, con motivación, altas dosis de esfuerzo y, sobre todo, con una estructura ordenada de contenido, el orden lo es todo y yo tengo esas herramientas”.

Así es como Cabrera invita a formar parte de “Yo Emprendedora Digital” y asegura que ayudará a muchas mujeres a “dar el salto” y a tener independencia económica y laboral “con calendario en mano”.