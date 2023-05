¿Cuáles son los 10 errores más comunes en el e-mail marketing y cómo evitarlos? Israel Huerta

En la actualidad, el ámbito online se ha convertido en uno de los principales escaparates para las empresas a la hora de dar a conocer sus productos y servicios.

Para ello, se emplean diversas estrategias que apuntan a alcanzar el mayor número posible de clientes potenciales, siendo el e-mail marketing una de las más utilizadas. Con respecto a esto, es fundamental implementar un plan de e-mail marketing adecuado con el propósito de lograr mejores rendimientos y evitar errores.

En este sentido, el experto en marketing automatizado Israel Huerta ofrece un asesoramiento personalizado para mejorar el rendimiento de un negocio en la esfera digital.

Los errores más habituales en el e-mail marketing Utilizar el e-mail marketing para mejorar los resultados comerciales de un negocio es una práctica cada vez más usual entre los empresarios, ya que es una herramienta que permite promover los productos y servicios de forma eficaz. No obstante, muchas compañías suelen cometer diferentes errores en el momento de emplear esta estrategia. Entre ellos, es importante mencionar la carencia de una lista de contactos bien definida, lo que termina derivando en el envío de mensajes a personas que no tienen interés en lo que se les está ofreciendo.

A su vez, la falta de periodicidad de las campañas puede resultar contraproducente, ya sea por correr el riesgo de saturar de mensajes al destinatario o por hacerlo de forma demasiado espaciada. Del mismo modo, la no personalización del asunto del e-mail es otro de los factores que pueden hacer fracasar el plan, puesto que es una de las partes más importantes para llamar la atención de los receptores y lograr que el mensaje sea leído.

¿Qué cuestiones hay que evitar cuando se implanta una estrategia de e-mail marketing? Otro de los fallos más comunes en los que se incurre respecto al e-mail marketing es la no inclusión de contenido relevante, original y atractivo para las personas que integran la base de datos, sumado al empleo de un tono inadecuado para la situación. Asimismo, enviar un mensaje demasiado largo, sin incluir herramientas visuales como gráficos, vídeos o imágenes puede provocar el aburrimiento de los usuarios y motivarles a no leer todo el e-mail.

Por otra parte, uno de los errores más graves que pueden darse en este marco es no colocar la opción de darse de baja de la recepción de correos electrónicos al final de cada mensaje, ya que puede tener repercusiones legales para la compañía.

Quienes deseen realizar una campaña de e-mail marketing profesional que incluya la segmentación del público, la utilización de plataformas de envío adecuadas y el análisis de los resultados, pueden acceder a la página web de Israel Huerta y solicitar su servicio de gestión de cuentas de e-mail marketing.