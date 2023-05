¿Por qué es importante contar con una consultoría para gestionar subvenciones?

Las subvenciones son contribuciones económicas suministradas por organismos públicos para el crecimiento económico del país, la creación de empresas y la inversión tecnológica. Tanto compañías como autónomos pueden solicitar estas ayudas al Estado, cámaras de comercio o gobierno regional.

En este contexto, cerodefectos ayuda a particulares y pymes a definir un plan eficiente para la gestión de subvenciones y la solicitud exitosa de estas. Decenas de empresas en toda España ya forman parte de la data de esta consultora, las cuales han impulsado sus proyectos con el apoyo financiero de la Administración Pública y, por supuesto, con la ayuda del grupo de gestores de esta compañía.

Subvenciones para empresas en España Para el Estado las subvenciones no solo ayudan a abrir nuevos negocios o evitar que las organizaciones actuales quiebren, sino que también ayudan a activar el sector económico, controlar la inflación e impedir el aumento del paro, debido al cierre de diferentes industrias.

Autónomos y empresas son los principales beneficiados de las subvenciones, que no son nada más que fondos económicos (no reembolsables), destinados a ayudar a los mismos a cubrir gastos específicos, como cancelar pasivos, activos o generar una mayor rentabilidad de sus proyectos.

Cabe destacar que el proceso de solicitud de subvenciones varía según el organismo público a solicitar el apoyo económico. La Unión Europea (UE) dispone de cuatro Fondos Estructurales y de un Fondo de Cohesión, estos se encargan de canalizar la ayuda financiera a los estados miembros con la finalidad de vencer los obstáculos sociales y económicos.

No obstante, en España, la coordinación y aplicación de estos fondos recae en el Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos. Este último organismo tiene atribuido las negociaciones con los fondos de la UE, de la misma forma que la coordinación de los programas de financiamiento y la selección de los proyectos postulantes.

Consultora especializada en la gestión de subvenciones La gestión de estas ayudas es un proceso bastante complejo, por lo que los solicitantes suelen acudir a los gestores de subvenciones, ya que estos son los profesionales encargados de buscar, solicitar y administrar las subvenciones para pymes y autónomos.

cerodefectos es una de estas consultoras españolas especializadas en la gestión de subvenciones. Esta se encarga de resumir las ayudas financieras a sus clientes y ahorrarles tiempo de lectura a través de los resúmenes de boletines oficiales.

Además, su equipo de expertos les informa de si sus proyectos aplican o no, debido a que su equipo es quien tramita la solicitud de fondos de ayuda, en función a las condiciones de las convocatorias.

La tramitación de subvenciones es muy importante durante la creación de un nuevo proyecto o la administración de una empresa, debido a que las subvenciones representan una significativa fuente de ingreso que precisa alcanzar los objetivos de los suscriptores que hoy forman parte de esta empresa.