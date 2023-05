Álex Roca, primera persona con parálisis cerebral en terminar una maratón se suma a la XIV edición de la Carrera de las Capacidades de la Fundación Adecco

La Carrera tendrá lugar en Alcobendas (Madrid) y en Barcelona el próximo 11 de junio. Además, también se podrá participar en formato virtual. El propósito de esta iniciativa es apoyar el reto de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que a menudo encuentran grandes barreras en su acceso al empleo. Con el propósito de apoyar el reto de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, la Fundación Adecco pone en marcha la XIV edición de la Carrera de las Capacidades, un evento deportivo que ya se ha convertido en una cita de referencia para los corredores comprometidos con el empleo de las personas con discapacidad: una meta que todavía es una asignatura pendiente en España.

Gracias al apoyo de 79 empresas, la carrera movilizará, de forma presencial y virtual, a profesionales, asociaciones y sociedad en general, que correrán juntos en torno a la meta de la inclusión. El evento, que tendrá lugar el domingo 11 de junio, se celebrará en su localización habitual en Alcobendas (Madrid) y por primera vez, añadirá una segunda carrera en Barcelona.

"La incorporación de Barcelona como nueva localización para la Carrera de las Capacidades amplía el radio de la misión de este evento deportivo: aunar esfuerzos para que las personas con discapacidad encuentren empleo y puedan participar activamente en una sociedad más igualitaria e inclusiva. Creemos firmemente que valores asociados tradicionalmente al deporte, y que tan presentes están en esta carrera, como la capacidad de superación, la cooperación o el esfuerzo, son extrapolables al ámbito empresarial, y muy necesarios para crear, entornos inclusivos. Cuantas más personas y empresas se comprometan con este propósito, más cerca estaremos de la plena inclusión por la que trabajamos cada día", asegura Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Álex Roca: "Animo a todos a sumar Km por la inclusión"

Quienes se inscriban en el formato presencial en la carrera de Madrid podrán escoger entre dos distancias: uno o cinco kilómetros. Tanto la salida (que se efectuará a las 10.30 h.) como la meta de la carrera, se localizarán en el parque Jardín de la Vega de Alcobendas (Madrid). Mientras, quienes se calcen las zapatillas en Barcelona no tendrán limitación de distancia, ya que la pista de atletismo de Can Dragó permanecerá abierta y podrán recorrer tantos kilómetros como deseen. El pistoletazo de salida será a la misma hora que en Madrid, 10.30h.

El evento contará con la presencia de personalidades reconocidas dentro del ámbito de la discapacidad, que destacan por haber superado grandes barreras, contribuyendo decisivamente a la normalización de la discapacidad en la sociedad.

En Madrid, Álex Roca, el primer atleta del mundo con parálisis cerebral y una discapacidad del 76% en terminar una maratón, la deportista paralímpica Carmen Giménez y el actor y presentador Javi Martín, que recientemente hizo públicos sus problemas de salud mental, y (todos ellos embajadores de la Fundación Adecco) serán los encargados de acompañar a los corredores y proclamar a los vencedores. Misión que en Barcelona llevarán a cabo los también embajadores Maria Petit, comunicadora que perdió la visión a los 17 años en un accidente de moto, y Edu Carrera, esquiador con discapacidad.

Álex Roca, que hizo historia este mes de marzo y que participará por segunda vez en este evento, ha comentado que: "Es un placer volver a participar en esta carrera y contribuir a la inclusión laboral de personas con discapacidad que, como yo, luchamos cada día para derribar barreras y alcanzar nuestras mesas. Animo a todos a participar en las carreras presenciales de Madrid y Barcelona".

Como novedad, este año se habilitarán distintas estaciones de sensibilización que ayudarán a los corredores a ponerse en la piel de personas con discapacidad y reconocer el valor la diversidad, equidad e inclusión. Además, durante la jornada se dará a conocer la misión de la Fundación Adecco: #EmpleoParaTodas las personas con discapacidad, así como los principales programas y actividades que la Fundación lleva a cabo, con el objetivo de generar conciencia y estimular la inclusión.

Apoyar la inclusión desde cualquier rincón del mundo

Además de añadir una segunda localización a la carrera presencial, la Fundación Adecco ha querido mantener el formato virtual que puso en marcha a raíz de la pandemia. Ambas modalidades tendrán lugar el domingo 11 de junio.

Cada corredor virtual podrá elegir cómo quiere movilizarse: corriendo, caminando, en bicicleta… El propósito de todos es común: sumar kilómetros y compartir en redes sociales su actividad con el hashtag #LoDamosTodo. "La carrera virtual surgió a raíz de la pandemia, pero se mantiene este formato para sumar el mayor número de kilómetros posibles a esta iniciativa. De esta manera, no hay límites de dorsales y convertimos la Carrera de las Capacidades en un evento universal, permitiendo participar a corredores de cualquier rincón del mundo", asegura Francisco Mesonero,quien también quiere mostrar su agradecimiento a las empresas comprometidas con este proyecto, ya que con sus aportaciones se apoyarán proyectos de formación dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. En concreto, con los fondos recaudados este año se realizará una aportación económica a APSURIA (organización comprometida con la atención de las personas con discapacidades severas) y a la Fundación Síndrome de Down.

Todas las personas que quieran apoyar esta iniciativa pueden apuntarse en la web de la Fundación Adecco (https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades). El plazo de inscripción para la carrera presencial finaliza el 26 de mayo, y el día 9 de junio para la virtual.

II Edición Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito del empleo

Con ocasión de la celebración de la Carrera de las capacidades, la Fundación Adecco presenta la segunda edición del Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito del empleo. Un concurso que nace para dar visibilidad a las entidades del tejido asociativo vinculadas directa o indirectamente con el empleo de las personas con discapacidad. Las bases de esta segunda edición se pueden consultar en la web de la Fundación; el plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto del 12 al 30 de junio (inclusive).