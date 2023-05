¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna?, por Tania Mesa

La leche materna es el mejor alimento para los niños y niñas durante sus primeros 6 meses, según señala la UNICEF. El motivo es que esta contiene todos los nutrientes necesarios para el óptimo crecimiento y desarrollo saludable del bebé. Sin embargo, para muchas madres puede ser una etapa difícil, en la que requerirán de todo el apoyo posible. Esto es precisamente lo que ofrece Tania Mesa, nutrienfermera de familia y experta en todo lo relacionado con la lactancia materna y las diferentes etapas del embarazo. Como especialista, se dedica a ofrecer ayuda a las madres mediante talleres y asesorías que hagan de esta etapa algo único, inolvidable y placentero para ellas y sus bebés.

Acerca de la lactancia materna Tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF, recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés, por lo menos durante los primeros 6 meses. Y es que esta contiene todos los nutrientes necesarios para que crezcan de manera saludable y su sistema inmune se desarrolle de manera adecuada. La recomendación de los expertos es que la lactancia materna inicie dentro de la primera hora de vida del bebé después del parto, y que se mantenga de manera exclusiva a libre demanda, evitando en lo posible el uso de fórmulas infantiles. No obstante, muchas veces la lactancia exclusiva no es como muchas madres imaginan y termina siendo una etapa muy difícil. Ya sea porque haya grietas en los senos, el bebé no coja la teta, pierda peso, etc. En casos como estos, es necesario contar con asesoría y apoyo especializado basado en evidencia científica, tal como la que ofrece Tania Mesa como especialista en el área, que ayuden a llevar a cabo una lactancia adecuada y sin traumas.

Asesoría especializada para una lactancia materna deseada Tania Mesa es una nutrienfermera con mucha experiencia, que a lo largo de los años se ha dedicado a ayudar a una gran cantidad de mujeres antes y después del embarazo. Ella se encarga de proporcionar a las madres asesoría y conocimiento sobre temas como primeros auxilios para el bebé, alimentación y nutrición adecuada antes y después del parto, fertilidad y por supuesto, lactancia materna. De hecho, ella ofrece asesoría totalmente personalizada para ayudar a conseguir la lactancia materna deseada. Para ello, se tratan aspectos como el agarre y las posturas correctas, grietas, brotes de crecimiento, lactancia en diferido, mixta o artificial; creación de banco de leche y hasta los diferentes mitos de la lactancia. Todo esto y más, basado completamente en evidencia científica y comprobada.

En la página web de Tania Mesa se puede encontrar mucha más información respecto a este tema y sus asesorías sobre lactancia materna. Actualmente, se encuentra ofreciendo este servicio en dos modalidades, que son las asesorías a domicilio y online con seguimiento personalizado en cualquiera de estas dos opciones.