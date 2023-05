El equipo de Clínicas W Sailing Team está a punto de iniciar la participación en la Copa de España de J70

La competición nacional celebra su primera edición y se navegará en Barcelona este fin de semana.

El equipo que cuenta con tripulación 100% canaria llega a esta cita después de una larga temporada.

El exolímpico Luis M. Doreste es el patrón del equipo.

Este fin de semana del 19 al 21 de mayo tendrá lugar en aguas barcelonesas la Copa de España de J70. Se trata de la primera edición de esta competición nacional y estará organizada por el Real Club Náutico de Barcelona y la Asociación de Propietarios de J70 de España. El equipo de regatas “Clínicas W” llega a esta cita tras haber logrado el bronce en las Spring Mediterranean Cup y la plata en las Barcelona Winter Series. Ahora llega el momento del primer evento que contará para la clasificación del ranking nacional y que dará la posibilidad de participar el campeonato mundial que se celebrará en Palma de Mallorca el próximo año. La siguiente cita del calendario nacional tras esta Copa de España será el Campeonato de España previsto para el próximo mes de junio, del 16 al 18, en la isla de La Toja (Vigo). La tripulación que navegará a bordo del “Clínicas W Sailing Team” es 100% canaria y estará liderada por el ex olímpico Luis Marínez Doreste, acompañado de Adolfo López en la proa, Ricardo Terrades como trimmer, Marí Bertrand al piano y, en esta ocasión, el lanzaroteño Nano Negrín, que sustituye en la táctica al grancanario Guti del Castillo. El barco navegará con los gallardetes del RCN de Barcelona, RCN de Gran Canaria y el RCN de Arrecife.

Ranking Nacional con dos eventos por disputarse En 2023, la clase nacional de J70 ha establecido un nuevo criterio para la confección del ranking nacional, consistente en 2 competiciones pero con distinto coeficiente. En este sentido, la Copa de España puntuará un 40% y el Campeonato de España un 60%. Con ambas clasificaciones y la puntuación lograda tras aplicar los coeficientes citados, se formará el ranking nacional que dará a conocer los equipos clasificados para el mundial que se celebrará en Palma en septiembre de 2024.

Un excelente nivel y una alta participación A fecha de hoy, hay inscritos un total de 20 barcos, pero se prevé que, en las últimas horas, se añadan nuevas unidades. Los equipos que acudirán a la Copa de España son, sin duda, los más fuertes del país tanto de las flotas instaladas en Barcelona como en Vigo. En la línea de salida no faltarán equipos como “Clínicas W”, “HangTen”, “Marnatura”, “LaGuardia & Moreira”, “Tenaz”, “Noticia”, “Patakin”, “Pazo de Cea”, “Let it Be”, “Can Marlés”, “Cobra” y los “Abril Verde” y “Abril Rojo”. Además de estos, habrá equipos internacionales procedentes de Alemania, Inglaterra, Bélgica, Portugal y Australia.

Novedades y meteo espectacular La organización del evento ha logrado acuerdos de patrocinio con distintas marcas referentes del sector y ofrecerán interesantes regalos a los primeros clasificados además de los tradicionales trofeos. Estas marcas referentes de la náutica española y la clase J70 son: North Sails, Garmin, Nautia Seguros Náuticos, Ratsey and Lapthorn, Óscar Trives, Can Marlés, Rigging Worksop, Aceites Abril y Villalia. Las condiciones meteorológicas que se esperan son de lo más positivas, con días soleados y vientos estables entre los 11 y 15 nudos, el ingrediente perfecto para que estos equipos de alta competición den lo mejor de sí en un escenario incomparable como es la ciudad de Barcelona, sede la próxima America’s Cup.

Foto: © Laura G. Guerra. El J70 “Clínicas W Sailing Team” superando la boya de barlovento en primera posición en la pasada Spring Mediterranean Cup de J70.