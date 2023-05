Conoce el CBD este componente de la planta de cannabis que ofrece muchos beneficios para la salud El CBD de Yamnaya.es se puede utilizar se puede utilizar en diferentes tipos de terapias complementarias. Utilizarlo es seguro y tiene un gran potencial médico que aún está en estudio. Aquí hay más información sobre este milagro natural que arrasa en España y Europa.

¿Qué es el cannabidiol o CBD?

El CBD es uno de los compuestos químicos que forma parte de la planta de Cannabis. Y, junto al THC, es el más conocido y abundante en la planta. Pero, a diferencia de este, no tiene efecto psicoactivo.

En cambio, se han descubierto una serie de efectos positivos, como que ayuda a regular el sueño, combatir la ansiedad y las adicciones, y controlar el dolor crónico. Gracias a su efecto terapéutico este compuesto se emplea en el cannabis medicinal.

Hay diversas formas de consumirlo, pero el aceite de CBD es la más común. El cual se puede utilizar diluido en bebidas, en comidas, en forma de cápsulas o espray. Hay cremas y cosméticos que también tienen el CBD entre sus componentes.

El uso del CBD medicinal se ha extendido en Europa y en España. En España, en particular, está aprobado su uso tópico. Lo que quiere decir que no se debe ingerir.

Aunque aún resulta un tema polémico, la comercialización del CBD es legal en Europa. La condición es que la concentración de THC en los productos sea menor a 0,2 %. De modo que no hay riesgo de que produzca ningún efecto psicoactivo.

Uso del CBD en Europa y España

El CBD es legal en España y gran parte de Europa, siempre que el contenido de THC en los productos se mantenga por debajo de 0,2 %. Sin embargo, las leyes que rigen la venta y el uso del aceite de CBD varían de un país a otro.

Es importante conocer la legislación de cada país con respecto al CBD. En términos generales, su uso está permitido en Países Bajos, España, Grecia, Reino Unido, Italia, Suiza, entre otros. En Bélgica y Eslovaquia aún no está permitido el consumo de CBD. Y hay algunos países como Dinamarca, Noruega, Suecia o Alemania en los que las leyes no están del todo claras.

En Reino Unido, por ejemplo, el CBD se vende como un suplemento alimenticio. En cambio, en España, su venta está permitida solo para uso tópico.

Por otra parte, los productos que contienen CBD deben tener la siguiente información: nombre del producto, los ingredientes, la dosis, uso del producto, instrucciones de almacenamiento y la información de contacto del fabricante o distribuidor.

La polémica respecto al uso del aceite de CBD se debe a que el origen de este compuesto está en la planta de cannabis. No obstante, hay que resaltar que el cannabidiol es un compuesto no psicoactivo que ha demostrado tener una serie de beneficios para la salud.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no catalogar el CBD como una droga, ya que no tiene efectos psicoactivos. Por el contrario, bien empleado contribuye a combatir los síntomas de algunas enfermedades.

¿Qué se puede curar con el CBD de Yamnaya.es?

El CBD no es un medicamento, sin embargo, hay un creciente número de investigaciones que sugieren que esta sustancia puede tener una serie de beneficios terapéuticos. Entre los cuales se incluyen:

Reduce la ansiedad y el estrés.

Alivia el dolor.

Mejora la calidad del sueño.

Reduce la inflamación.

Estimula el apetito.

Reduce las náuseas y los vómitos.

Reduce las convulsiones en personas con epilepsia.

Retrasa la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Reduce los efectos secundarios del tratamiento del cáncer. Al consumir CBD hay que tener claro que no se trata de una medicina para curar estas enfermedades. Si no que se utiliza como complemento a los tratamientos específicos para ayudar a reducir los síntomas. Además, es conveniente que su empleo bajo supervisión médica.

En este sentido, la ventaja es que muchos médicos hoy en día están a favor del CBD medicinal. De modo que antes de aceites CBD de Yamnaya.es para consumo personal, lo recomendable es que primero acudir al médico para tratar temas como la factibilidad de su consumo y la dosis recomendada.

¿Qué personas no deben tomar CBD?

Si bien se ha demostrado que el CBD o cannabidiol tiene beneficios terapéuticos, por lo cual ha ganado gran popularidad, no todas las personas deberían consumirlo. En general, es seguro para la mayoría, pero es importante hablar con el médico antes de tomar CBD si la persona tiene alguna condición de salud subyacente.

Por ejemplo, quienes sufren de enfermedades hepáticas no deben consumir CBD. Y que es posible que el hígado no pueda metabolizar esta sustancia. En consecuencia, puede provocar efectos secundarios, como náuseas y fatiga. En caso de utilizarlo, se deben usar dosis muy bajas.

De igual forma, las personas con enfermedades cardíacas deben tener precaución y revisar la concentración de THC en los productos.

Las mujeres embarazadas o lactantes también deben evitar el CBD. Aunque todavía se están realizando investigaciones sobre los efectos del CBD en estos casos, aún no se conoce con certeza el efecto que puede tener el CBD en el desarrollo fetal o del lactante.

Por último, cualquier persona que esté tomando medicinas recetadas debe consultar con su médico antes de consumir CBD. La razón es que esta sustancia puede interactuar con ciertos medicamentos, como los anticoagulantes, antidepresivos y medicamentos para la presión arterial.

Recomendaciones finales

El CBD no es una cura para ninguna enfermedad, pero funciona para aliviar los síntomas y así mejorar la calidad de vida.

Puede interactuar con otros medicamentos que esté tomando, por lo que es importante consultar con el médico antes de consumirlo.

Es importante comprar aceite de CBD en España de una fuente confiable.

La dosis de CBD que es efectiva varía de una persona a otra. Lo mejor es comenzar con una dosis baja e ir ajustándola.

El CBD puede tener algunos efectos secundarios, como fatiga, boca seca y diarrea. El CBD de Yamnaya.es se ha vuelto un producto popular entre españoles y europeos, quienes lo utilizan para aliviar los síntomas de algunas enfermedades. Antes de probar y experimentar con el cannabis medicinal, la recomendación es consultarlo con el médico.