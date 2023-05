9 de cada 10 familias con personas con discapacidad ha recortado gastos durante el último año y un 33% ya no llega a fin de mes, según Fundación Adecco

Los hogares con personas con discapacidad sufragan gastos adicionales vinculados a terapias, tratamientos o adaptaciones, que pueden llegar a los 30 000 euros anuales, situándose la media en 5054 euros, según la encuesta de Fundación Adecco La Fundación Adecco ha presentador el duodécimo informe Discapacidad y Familia, cuyo objetivo es analizar la situación, necesidades y dificultades adicionales que afrontan las familias con personas con discapacidad.

La presente edición de este informe ve la luz en un escenario de incertidumbre marcado por un proceso inflacionista que avanza desbocado, comprometiendo a unas economías domésticas que se han visto obligadas a reconfigurar sus cuentas, teniendo que destinar un porcentaje mucho mayor de sus ingresos al pago de la vivienda, a los suministros o al acceso a bienes y servicios de primera necesidad.

De hecho, y según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado en 2022, el alza de los precios ha desencadenado "una crisis del coste de vida sin precedentes en la memoria reciente, que está teniendo un impacto devastador en los hogares más vulnerables".

Es más: "El impacto en las tasas de pobreza está siendo drásticamente más rápido que el shock de la pandemia", según Achim Steiner, administrador de PNUD.

Por otra parte, según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, a pesar de que el salario medio nacional está en máximos históricos, la alta inflación ha hecho que la capacidad real de compra sea similar a la que existía en 1996; en otras palabras, las familias pierden poder adquisitivo, siendo los hogares más vulnerables, entre los que se encuentran aquellos que tienen personas con discapacidad, los más damnificados. Como siempre, estas familias merecen una reflexión y análisis especial.

El Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación Adecco ha encuestado a 500 familias con personas con discapacidad en riesgo de exclusión, obteniéndose las conclusiones que a continuación se exponen.

Recortar gastos para salir adelante

Las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión social superior al del resto de la población, observándose una brecha social y económica que tiende a ensancharse en tiempos de crisis. Según el último informe AROPE, el 33% de las personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo de exclusión social, una cifra que supera en más de 5 puntos porcentuales a la de las personas que no la tienen (27,8%).

Cabe señalar que, con independencia del ciclo económico (expansión, prosperidad, recesión o depresión), las familias con personas con discapacidad hacen siempre un sobreesfuerzo económico, invirtiendo un porcentaje mayor de ingresos en cubrir sus necesidades. A ello se unen las dificultades de las personas encargadas de los cuidados para compatibilizar el empleo con la atención de su familiar con discapacidad. Muchas de estas personas deciden trabajar menos horas o incluso dejar sus empleos para cuidar de sus seres queridos, lo que ocasiona una pérdida de ingresos que se agrava ante cualquier episodio de crisis.

Según la Encuesta de Discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia (INE, 2020), los hogares con personas con discapacidad tienen que hacer frente a un sobrecoste que va desde los 150 a los más de 6000 euros anuales. Los resultados de la presente encuesta cifran en 5054 euros la media de gastos adicionales vinculados a la discapacidadque tienen que sufragar estas familias, pudiendo alcanzar la cifra de 30 000 euros. El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de la cuantía anual destinada a la discapacidad, siendo las cantidades más frecuentes entre 5000 y 10 000 euros al año (30,1%) y entre 2000 y 5000 euros (24,2%).

Además, en este contexto de encarecimiento del coste de vida, son muchos los hogares con personas con discapacidad que han tenido que aplicar recortes en sus economías domésticas. En concreto, 9 de cada 10 encuestados ha reducido gastos durante el último año – el 67,5% no esenciales como ocio, compras o vacaciones- y el 22,5% gastos esenciales como vivienda, suministros o alimentos.

Por otra parte, el 57,8% de los hogares encuestados admite que actualmente tiene nula capacidad de ahorro. De los que sí consiguen apretarse el cinturón y reservar parte de sus ingresos cada mes, la mayor parte (26,6%) no consigue ahorrar más de 300 euros.

El reto de llegar a fin de mes y la imposibilidad de afrontar gastos imprevistos

A pesar de esta política de recortes, los hogares con personas con discapacidad encuentran grandes dificultades para terminar el mes con saldo disponible en sus cuentas. De hecho, el 33% de las familias encuestadas admite no llegar a fin de mes y un 43,7% encuentra algún grado de dificultad para hacerlo. En concreto, un 9,3% termina la mensualidad con mucha dificultad y un 34,4% con dificultad.

En esta misma línea, un 45% declara no poder afrontar gastos imprevistos y un 30% teme no poder mantener gastos vinculados a la discapacidad (terapias, asistencia, etc.) durante el próximo ejercicio.

Los tratamientos, medicamentos y terapias, junto con las ayudas técnicas y productos de apoyo, son los gastos vinculados a la discapacidad que más les cuesta cubrir a estas familias. El siguiente gráfico muestra estas variables, ordenadas de más costosas a menos costosas de mantener. El 14% ha marcado la opción de "otros gastos", especificando, en esta categoría, que la alimentación especializada o las actividades extraescolares dirigidas al familiar con discapacidad, son las más costosas de sostener. "Atendemos a familias con personas con discapacidad que han transmitido su preocupación ante el desorbitado encarecimiento del coste de vida. Existen casos en los que no llegan a cubrir sus gastos esenciales y se plantean renunciar a terapias y/o tratamientos que, aun siendo altamente beneficiosos para la persona con discapacidad, dejan de ser prioritarios, en la medida en que tienen que cubrir necesidades básicas como la vivienda o la alimentación. Todos nuestros esfuerzos se orientan a que las familiaspuedan seguir manteniendo estos tratamientos, sin que la situación económica se convierta en un lastre para el desarrollo y promoción de las personas con discapacidad. Hemos de seguir trabajando en red, con el apoyo de las empresas y Administraciones, para que puedan aspirar a un proyecto de vida independiente, sea cual sea el ciclo económico",declara Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Dificultad para ser autónomos: un 52% recibe ayuda económica de su familia

Preguntados por el factor trabajo como alternativa para que las personas con discapacidad puedan ser independientes y salir adelante por sí mismas, los encuestados lo tienen claro: la mayoría de las familias encuestadas (93,3%) cree que el empleo es la mejor opciónpara que las personas con discapacidad puedan construir un proyecto de vida independiente, con autonomía y realización personal. Frente a ellos, el 6,7% prefiere recibir un subsidio, ante el temor de quedarse sin prestación si encuentran trabajo.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco:"La mejor receta contra la exclusión y para lograr la plena autonomía de las personas con discapacidad es precisamente el empleo y la consiguiente independencia económica, elementos que garantizan una vida digna ganada a pulso, y de forma sostenible en el tiempo. Hoy más que nunca han de articularse políticas activas de empleo, de colaboración público-privada, que tan exitosas han sido en España y en el resto de Europa, que acompañen y doten de mayor empleabilidad y competencias a las personas con discapacidad y permitan a estas familias reducir la sobrecarga económica, equiparando su calidad de vida a la del resto de la población".

Los datos de la encuesta revelan que, independientemente de la situación laboral de la persona con discapacidad, un 51,9% de los que tienen edad laboral tiene que recurrir a ayuda de su familia para salir adelante, si bien este porcentaje se reduce al 30,4% en el caso de los que tienen empleo y se eleva al 65% entre los que buscan trabajo. En otras palabras, la dependencia económica familiar es doble entre las personas con discapacidad sin empleo.

A este respecto, cabe señalar que el salario medio entre las personas con discapacidad sigue siendo inferior al del resto de la población, situándose en 13,7 euros, frente a los 15,9 euros registradosa nivel general. Esta brecha de 2,2 euros tiene su origen en un nivel formativo inferior entre las personas con discapacidad, que les aboca a empleos de menor cualificación y, por tanto, peor remunerados.

Además, las posibles necesidades de cuidado y apoyo de las personas con discapacidad para realizar actividades diarias o los costes de tratamientos y atención médica, entre otros, pueden dificultar la independencia económica de los ocupados con discapacidad sin apoyo financiero adicional.

Según Francisco Mesonero: "El empleo se convierte en un activo más vital, si cabe, para las personas con discapacidad y sus familiares. Hay que trabajar desde una doble vertiente, facilitando las medidas de conciliación que permitan a las familias compatibilizar su empleo con el cuidado de los suyos, así como estimular la empleabilidad de las personas con discapacidad desde edades tempranas, de modo que cuando lleguen a la edad laboral, puedan acceder al mercado laboral, compitiendo con garantías y de forma sostenible en el tiempo. Para ello, no solo es necesario garantizar dicho acceso, sino establecer políticas de acompañamiento especializado y aprendizaje permanente que les permitan consolidarse en el mercado de trabajo".

10 tips para reducir gastos en las familias con personas con discapacidad

El azote de la inflación está obligando a los hogares a reajustar sus cuentas, una tarea especialmente complicada cuando existen personas con discapacidad en la unidad familiar. Por ello, la Fundación Adecco ofrece 10 sencillos tips para reducir gastos y sanear la economía doméstica.

Investigar y solicitar todas las ayudas y beneficios disponibles: Existen diferentes ayudas y beneficios que las personas con discapacidad y sus familias pueden solicitar: bonificaciones fiscales, subsidios, subvenciones para vivienda, vehículos, formación, etc. Es importante estar al día, tanto de las ayudas disponibles a nivel estatal como las de cada Comunidad Autónoma. Economía colaborativa. Este modelo puede ser especialmente interesante para las familias con personas con discapacidad y bajos recursos económicos. Se trata de una modalidad que permite prestar, comprar y/o vender bienes y servicios a través de diferentes aplicaciones tecnológicas. Algunas de las más usadas son las apps de transporte, que ponen en contacto a conductores y pasajeros para que viajen juntos, aplicaciones para la venta de objetos de segunda mano (ropa, equipos de asistencia, electrodomésticos, libros de texto, etc) o restauración, evitando el desperdicio de comida en bares y otros establecimientos, que ofertan packs a bajo coste con productos que no han llegado a venderse y que serán desechados. Establecer un presupuesto mensual y clasificar los gastos. El presupuesto es un instrumento primordial para gestionar las finanzas domésticas. ¿De cuánto dinero se dispone y qué tipo de gastos se generan? Se pueden clasificar en gastos fijos de primera necesidad (alimentación, vivienda, educación…), gastos necesarios, pero no imprescindibles (por ejemplo, ropa o calzado), gastos imprevistos (una reparación de una avería o una visita inesperada al dentista) y, finalmente, gastos innecesarios como los viajes o el ocio. Establecer un límite para cada tipo de gasto es muy importante para llegar a fin de mes y no endeudarse. Pagar en efectivo. Utilizar dinero en metálico puede ser un buen punto de partida para tener una actitud más ahorradora y evitar compras impulsivas, ya que al pagar con tarjeta se tiende a ser menos consciente del gasto realizado. Intentar abaratar la factura eléctrica. El coste de la electricidad se ha disparado y se lleva un gran porcentaje de los gastos mensuales fijos. Esto dificulta el ahorro, teniendo en cuenta que la electricidad es la fuente para que los aparatos y electrodomésticos funcionen en nuestras casas. Sin embargo, existen sencillas medidas que se pueden aplicar y que ayudan a reducir el importe de la factura: Aprovechar al máximo la luz solar: intentar sacar el mayor rendimiento a la luz natural situando las mesas de trabajo o zonas de juego en zonas próximas a las ventanas. Si se tiene una tarifa con discriminación horaria, poner los electrodomésticos (lavadoras, lavavajillas, etc.) en las horas valle y evitar las horas punta, cuando el coste es mayor. Desenchufar por completo los aparatos y electrodomésticos que no se usen como la televisión o el cargador del móvil. Utilizar los programas de lavado "eco" en lavadoras y lavavajillas. Suelen tardar algo más de tiempo en completar su función, pero reducen mucho el consumo final. Apostar por iluminación LED, en lugar de las bombillas halógenas, que consumen más y ello se ve reflejado en la factura de la luz. Por otra parte, instalar interruptores en diferentes zonas de las habitaciones, evitará alumbrar toda la estancia cuando solo se necesita una parte. Optimizar la cesta de la compra. Planificar comidas ytener un menú semanal ayuda ahorrar y a hacer la compra de una forma más eficiente.

Marcarse objetivos. Por ejemplo, reducir en 5 euros la próxima factura de la luz y otros 5 la del agua. Estos pequeños recortes ayudan a ser más responsables en el consumo diario y, a largo plazo, se verá reflejado en las cuentas. Apostar por ocio gratuito. Los Ayuntamientos suelen ofertar un portfolio de actividades gratuitas para personas con discapacidad, o establecer importantes descuentos, de modo que ir al teatro o disfrutar de diferentes espectáculos culturales siempre resultará más económico. Utilizar el transporte público. Metro, autobús, cercanías… es más económico, contamina menos y, en muchos casos es más rápido. Formarse. La formación es el pilar para que las personas con discapacidad puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral y labrarse un futuro independiente. Lejos de ser un gasto, la formación de las personas con discapacidad es una inversión de futuro que mejorará el bienestar de la persona con discapacidad y de toda la unidad familiar. Además, diversas entidades ofertan cursos gratuitos y accesibles para las personas con discapacidad.

La Fundación Adecco ofrece formación en sectores de alta demanda para que las personas con discapacidad se capaciten en áreas como la programación, la ciberseguridad o el desarrollo de datos.