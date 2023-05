Turistech Day presentará las últimas tendencias en tecnología aplicada al turismo

Se celebrará el próximo 25 de mayo vía streaming y en el metaverso de la escuela de forma gratuita. Contará con ponentes como Alfonso Pérez Liñán, Corporate Sales and Marketing Sr. Director en Only YOU Hotels, Elena Mateos, Founder de HotelSAAS y Jesús García González, Co-Fundador de Xperiencia Virtual, entre otros La tecnología ha tenido un profundo impacto en todas las industrias, y la del turismo no ha sido una excepción. Así nació el concepto Turistech que pretende, gracias a la digitalización, fomentar un turismo sostenible e inclusivo que beneficie tanto a los viajeros como a la población local y a su entorno. Por este motivo, IEBS Digital School celebra el Turistech Day, un evento que reunirá a expertos de la industria turística para discutir las nuevas tendencias y oportunidades que están surgiendo de la transformación digital.

El uso de herramientas digitales es clave para atraer a turistas cada vez más hiperconectados y para relacionarse con ellos de una forma inteligente y escalable. En este contexto, Turistech Day nace para ofrecer a los profesionales del turismo una oportunidad única para conocer las últimas tendencias y retos del ecosistema.

El evento contará con expertos reconocidos en el campo del Turistech, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos sobre cómo implementar las nuevas tecnologías en los negocios turísticos. Hablarán, entre otras cosas, de marketing e innovación en el turismo 4.0, de cómo crear experiencias inmersivas utilizando el Metaverso, de las tecnologías clave para la personalización de la experiencia del turista en hoteles y de las tecnologías del futuro del sector turístico, entre otras cosas.

La agenda de ponentes contará con profesionales reconocidos en el sector, como Alfonso Pérez Liñán, Corporate Sales and Marketing Sr. Director en Only YOU Hotels, Elena Mateos, CEO & Founder de HotelSAAS, Jesús García González, Co-Fundador de Xperiencia Virtual, José Luis Fernández, Chief Commercial Officer en Jacidi & eRoom Suite, Jorge Vallina, Socio-Director & CEO en Global Consultoría y Turismo y Rocío Rojas, CEO fundadora de Turistech, entre otros.

Turistech Day es un evento online y gratuito que se llevará a cabo el próximo 25 de mayo. Se podrá seguir en streaming o en el metaverso desde cualquier lugar del mundo.

Por último, y para todos aquellos profesionales de la industria, IEBS ofrece el Postgrado en Transformación Turística: Turistech y Traveltech, un programa para aprender a adaptarse a los cambios que se producen en las organizaciones y a la necesidad de un viajero cada vez más exigente y documentado.