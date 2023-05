Igualada Belchi Abogados, abogados expertos en la ley de segunda oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad brinda la posibilidad de liberar deudas a particulares y autónomos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se cuente con el asesoramiento adecuado para obtener una resolución favorable por parte del tribunal. En este sentido, Igualada Belchi Abogados se especializa en brindar el servicio de abogados ley Segunda Oportunidad para ayudar a sus clientes a aprovechar las exenciones de pago que esta ley permite.

Un grupo de expertos comprometidos Igualada Belchi Abogados es una firma que cuenta con una vasta experiencia en el ejercicio legal, marcada por el vínculo de confianza con sus clientes. Gracias a ello, son capaces de ofrecer un servicio jurídico único, caracterizado por el trato humano y directo con el cliente. El despacho se encuentra conformado por un equipo de abogados especializados en el sector empresarial y bancario, gracias a lo cual son capaces de ofrecer asesoramiento empresarial de gran nivel. Asimismo, asesoran a particulares sobre cuestiones civiles y comerciales, incluyendo la Ley de Segunda Oportunidad.

Este despacho cuenta con una trayectoria iniciada en 2011, contando con la colaboración de profesionales con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión en sus oficinas de Murcia y Madrid. Igualada Belchi Abogados destaca por su sentido de la responsabilidad con cada caso que llevan adelante, ofreciendo tranquilidad a sus clientes. El rasgo que distingue a esta firma es la formación continua de su equipo, que gracias a su compromiso y pasión por su profesión se encuentran en contacto permanente con las modificaciones legales.

Abogados especializados en la ley de Segunda Oportunidad en Madrid y Murcia La Ley de Segunda Oportunidad se creó con el objetivo de brindar a los particulares y autónomos una herramienta que les permitiera eliminar sus deudas cuando las mismas sean tan grandes que impidan o dificulten a las personas la realización de sus actividades cotidianas. Para ello, la persona física debe cumplir con determinados requisitos, que incluyen una declaración de insolvencia, buena fe, y que la deuda no alcance los cinco millones de Euros. Asimismo, se requiere que la persona no posea delitos socioeconómicos o patrimoniales en los últimos diez años, y que no haya solicitado un concurso de acreedores.

Una vez obtenido el beneficio que esta ley otorga, las deudas serán eliminadas de forma permanente después de 5 años, plazo dentro del cual los acreedores que consideren que la persona no se encuentra actuando de buena fe pueden pedir la revisión judicial del caso. Para obtener resultados positivos, es fundamental contar con la asesoría de un equipo de profesionales que puedan llevar el caso a buen puerto.

Gracias a su vasta experiencia en cuestiones económicas vinculadas tanto a empresas como a particulares, Igualada Belchi Abogados se erige como una excelente opción de abogados Ley Segunda Oportunidad en España.