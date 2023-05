Sábanas estampadas en el amplio catálogo de Sokios

En un dormitorio, la cama es uno de los elementos principales, además de formar parte de la rutina de las personas, puesto que se pasan más de un tercio de la vida descansando en ella.

La elección adecuada de una ropa de cama no solo involucra a un aspecto estético del ambiente sino también que resulta importante desde el punto de vista saludable, en función de materiales que no afecten a pieles sensibles.

En este escenario, se destaca la oferta de la firma Sokios con sus diseños exclusivos en ropa de hogar, como el juego de sábanas estampadas y elementos de decoración.

Sábanas estampadas con diseños exclusivos La tienda online española dispone de un amplio catálogo en juegos de sabanas estampadas con trazos y materiales propios para adultos y el segmento infantil.

La oferta al público contempla diversas piezas textiles para vestir la cama como las sábanas bajeras, que van colocadas encima del protector del colchón; las sábanas encimeras, que se emplean por encima de la anterior y debajo del edredón o la manta; y las fundas de almohada.

El sitio web le posibilita al usuario acceder a una gama de imágenes del producto que desea adquirir, acompañadas por la descripción del mismo y las diversas tallas. Además, el cliente puede visualizar las instrucciones detalladas para un correcto lavado.

Todos estos juegos de cama se confeccionan íntegramente en territorio español con tejido compuesto 50 % algodón y un 50 % poliéster, lo que garantiza un tacto agradable a la piel y, al ser transpirables, son ideales para épocas como el verano. Al mismo tiempo, no requieren de un planchado intenso.

Independientemente del componente estético que le imprime a una habitación, la novedosa técnica de estampación que aplica Sokios es de alta calidad y asegura la duración de los colores lavado tras lavado. Incluso después de lavarse, la pieza adquiere mayor elasticidad y queda más manejable.

Tanto los textiles de hogar como los demás productos de decoración que posee la firma están libres de plásticos o sustancias tóxicas y portan la garantía de la etiqueta ecológica OEKO-TEX.

Calidad en ropa de hogar y decoración La empresa Sokios se especializa también en la fabricación de otras ropas de cama como fundas y rellenos nórdicos, almohadas, fundas de cuadrante y de cojín, cubrecamas, edredones y protectores de colchón, tanto para adultos como niños. Todo ello complementado por textiles como manteles, cortinas y visillos, y en el apartado deco-pared la oferta consiste en papel pintado, láminas decorativas y vinilos autoadhesivos.

Como novedad en esta Primavera 2023, se ha añadido la línea para jardín, que abarca cortinas outdoor, diversos cojines y pouffs; manteles textiles e individuales, servilletas y caminos de mesa a conjunto.

El servicio de Sokios contempla desde el diseño creativo de las colecciones y el patronaje hasta la producción y el estampado sobre el tejido, pasando por la preparación del pedido y la logística de venta hacia el cliente garantizando así un producto 100% hecho en España.