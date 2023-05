Entrevista a Anas Bouzid. Experto en operaciones internacionales de House Hunting Real Estate

“Madrid se ha convertido en una ciudad muy atractiva para los clientes árabes: tanto para vivir como para invertir”

El mundo inmobiliario es muy amplio y tú estás especializado en operaciones internacionales, sobre todo con clientes árabes. Cuéntanos un poco de ti y tu experiencia.

''Soy una persona que desde joven le ha interesado el mundo de los números e inversiones, por lo que hice un grado en ingeniería para tener una visión amplia de varios sectores. A pesar de ser de Marruecos, mis padres son hispanohablantes, y de hecho, mi padre es profesor de español lo que ha hecho que mi idioma materno sean el español y el árabe, lo cual junto a mi dominio del francés e inglés me ha permitido adentrarme en el mundo inmobiliario en Marbella, gestionando patrimonios inmobiliarios y asesorando en la compra a nuestros clientes extranjeros.

Actualmente, soy asesor inmobiliario en House Hunting, donde desarrollo las operaciones internacionales y asesoramiento de clientes provenientes de países árabes.''

Cuando hablamos de compradores árabes pensamos en jeques con grandes petroleras, ¿son este el perfil que vemos en la actualidad?

''Ya no solo compran los jeques y las grandes fortunas, el abanico de perfiles ha crecido, siendo el perfil que más destaca las personas en busca de una residencia vacacional o una propiedad para que sus hijos estudien en las mejores universidades.

Actualmente, están diversificando en varios sectores, mostrando interés en grandes campos de cultivo, clubes de futbol y empresas españolas, además de exclusivas propiedades, siendo Madrid y Barcelona los focos principales.

¨Las inversiones árabes en Madrid se han disparado en los últimos 5 años; y no solo grandes mansiones o propiedades, destaca mucho la compra de pisos de 400.000 a 600.000 €.''

¿Qué es lo que más valora un cliente árabe a la hora de comprar una propiedad?

''Cuando vienen a España, buscan una atención excelente y el hecho de poder hablar varios idiomas siendo el árabe mi idioma materno, suelen agradecerlo mucho. Teniendo un perfil tan especial, el hecho de poder transmitir realmente lo que necesitan es clave en todo el proceso de acompañamiento.

Por eso en House Hunting, el acompañamiento empieza antes de que lleguen a Madrid, para tener todo preparado. Mover grandes cantidades de dinero es un proceso complicado por lo que la confianza y asesoramiento es clave en este proceso''.

¿Qué tipo de propiedades y qué precios se manejan?

''Los compradores muy VIP buscan propiedades muy exclusivas donde la seguridad y la privacidad son los pilares principales. Las zonas que más nos piden son cerca del parque del retiro, Chamberí, Barrio de Salamanca, áticos con buenas vistas y terrazas y las conocidas urbanizaciones en Pozuelo y Moraleja.

Los presupuestos varían, pero suelen empezar en torno a los 400.000 € o 500.000 € y con límites bastante altos dependiendo del tipo de compra o inversión que quieran realizar.''