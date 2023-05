The Battery Show Europe comenta el auge del mercado europeo de baterías impulsado por los vehículos eléctricos

Actualmente, el mercado de las baterías es una de las industrias que ha experimentando un mayor crecimiento en los últimos años. Esto es debido al aumento de vehículos eléctricos, valorado actualmente en más de 250.000 millones de dólares El mercado de las baterías es actualmente una de las industrias de mayor crecimiento en Europa, en gran parte debido al aumento del gasto en vehículos eléctricos, valorado actualmente en más de 250.000 millones de dólares. Solo Europa, es responsable de 2,3 millones de matriculaciones de vehículos eléctricos enchufables, y en las naciones del norte de Europa, los VEC representaron más del 30% de las ventas de vehículos nuevos en 2021. Recientemente, el mercado de las baterías ha experimentado numerosos avances, como los vehículos eléctricos e híbridos, las cadenas cinemáticas eléctricas para vehículos comerciales y los sistemas operativos de inteligencia artificial, que han contribuido en gran medida a que los vehículos eléctricos e híbridos sean más accesibles, seguros y rentables.

Se espera que los vehículos eléctricos mantengan un crecimiento constante a medida que los consumidores den prioridad a la compra de vehículos eléctricos e híbridos. ¿Qué ventajas ofrecen los vehículos eléctricos? Los vehículos eléctricos benefician tanto a los consumidores como a los fabricantes. Por ejemplo, la oferta de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y la transición de las flotas a los VE proporcionan a las empresas un papel creíble en la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero e inspiran una mayor adopción de los VE. Y lo que es más beneficioso para el consumidor, los costes de mantenimiento y recarga suelen ser más bajos en los VE, y las cadenas cinemáticas totalmente eléctricas tienen menos piezas móviles que los motores de combustión interna tradicionales, por lo que requieren menos mantenimiento y no requieren cambios de aceite.

"En la vía rápida de la innovación, la industria europea del vehículo eléctrico está a la cabeza, impulsándonos hacia un futuro sostenible. Con una potente combinación de políticas visionarias, avances tecnológicos incesantes y un interés crítico por la conciencia medioambiental, los vehículos eléctricos están preparados no sólo para triunfar, sino para prosperar en Europa", afirma Rob Shelton, Director de Eventos de Battery Show Europe.

Los consumidores son cada vez más conscientes de la necesidad de reducir las emisiones de carbono, y los vehículos eléctricos se consideran una alternativa más respetuosa con el medio ambiente que los vehículos tradicionales de gasolina y gasóleo. La infraestructura para vehículos eléctricos se ha ampliado rápidamente en los últimos años, con la instalación de más estaciones de recarga en ciudades y carreteras. Esto ha facilitado y hecho más cómodo para la gente poseer y utilizar vehículos eléctricos. Por último, la disponibilidad y asequibilidad de los vehículos eléctricos también ha mejorado, con más modelos disponibles a precios más bajos, lo que los convierte en una opción más atractiva para los consumidores.

The Battery Show Europe tratará muchos de los temas relacionados con los vehículos eléctricos en la próxima feria, que se celebrará del 23 al 25 de mayo en Stuttgart (Alemania). Las presentaciones de productos en directo de Siemens, Donaldson, DuPont, Henkel y Dow, junto con el nuevo Open Tech Forum, también ofrecerán ejemplos reales de la tecnología que avanza en el sector y responderán a preguntas sobre nuevas tecnologías, procesos y desarrollos. Los pases para la conferencia y los talleres previos se están agotando rápidamente, ya que el sector tiene previsto reunirse para establecer contactos y recibir formación.

Se espera que el mercado de las baterías siga creciendo tanto en Europa como en Estados Unidos y Asia. Battery Show Europe continuará siguiendo las tendencias del sector y ofreciendo la información más actualizada.

