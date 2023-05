Un abogado del despacho González & San Millán Abogados ha conseguido la exoneración de una deuda de 15.820 euros para uno de sus clientes, recurriendo a la Ley de Segunda Oportunidad

Un abogado ha conseguido la exoneración de una deuda de 15.820 euros para uno de sus clientes. Este éxito demuestra la efectividad de esta herramienta legal para aquellas personas que se encuentran en una situación financiera crítica y no pueden hacer frente a sus deudas.

El cliente del Abogado Ymer Isaac González Rodríguez (socio del despacho González & San Millán Abogados) se encontraba en una situación económica complicada y no podía hacer frente a sus deudas. El abogado presentó una solicitud de concurso de acreedores y un acuerdo extrajudicial de pagos, logrando negociar con los acreedores del cliente y llegar a un acuerdo para la cancelación de la deuda.

Posteriormente, presentó la solicitud de exoneración de la deuda y consiguió que el Juzgado dictara sentencia favorable para su cliente, exonerándolo de la totalidad de su deuda. La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en España en 2015, permite a aquellas personas que se encuentran en una situación de insolvencia y no pueden hacer frente a sus deudas, acceder a una solución. Desde entonces, ha permitido la exoneración de las deudas de numerosos deudores en España.

Ymer Isaac González Rodríguez es un abogado especializado también en derecho de protección a los consumidores y usuarios. Destaca que la principal fuente de endeudamientos son los microcréditos y tarjetas de crédito, así como deudas de las administraciones públicas. El letrado pone énfasis en la última modificación legal, que ha eliminado la necesidad de acudir al notario de manera previa, lo cual facilita bastante el proceso; pues, en la práctica, los intentos de acuerdos previos eran fallidos casi en su totalidad. Sin embargo, era un requisito previo que, además, tenía un coste que en muchas ocasiones el cliente no podía asumir.

En resumen, la exoneración de una deuda de 15.820 euros por parte de Ymer Isaac González Rodríguez demuestra la efectividad de la Ley de Segunda Oportunidad para aquellas personas que se encuentran en una situación financiera crítica y no pueden hacer frente a sus deudas. Este caso es un ejemplo de cómo esta herramienta legal puede ofrecer una solución real para aquellos que necesitan una segunda oportunidad para comenzar de nuevo.