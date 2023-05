Beef Battle: el programa en Twitch de Fans del Vacuno

Fans del Vacuno acaba de estrenar Beef Battle, un programa en directo de 45 minutos que se emite en el canal de Twitch de Nil Ojeda, youtuber con casi 4 millones de suscriptores, quien juega el papel de presentador y aviva la batalla. Beef Battle forma parte de una campaña de Fans del Vacuno para acercar el consumo de carne de vacuno a la Generación Z, una audiencia que se aleja de los canales tradicionales y consume contenidos en plataformas como Twitch Durante el programa, que se estrenó ayer con la batalla de los tiktokers Marina Rivers y Jorge Cyrus, dos invitados compiten con sus argumentos y es la audiencia, a través del chat, la que decide quién gana el enfrentamiento. Miguel Ayuso Rejas, chef y director de Directo al Paladar, está al frente de los fogones poniendo el toque de sabor a este particular Beef. La primera entrega, que se puede ver en este link, ya ha batido un récord de audiencia y alcanzó un pico con 8622 usuarios únicos conectados y 53.170 visualizaciones.

Beef Battle contará con cinco programas, emitidos cada 15 días, antes del evento final, un programa especial que no dejará a nadie indiferente. El objetivo de esta campaña es acercar el consumo de carne de vacuno a los jóvenes facilitando información veraz sobre el producto y destapando bulos. Durante Beef Battle, se mostrará la infinidad de cortes que tiene el vacuno, las piezas clave para combatir la inflación, su versatilidad y fácil preparación, así como recetas para no tirar absolutamente nada y divertirse cocinando y compartiendo este alimento que forma parte de la Dieta Mediterránea, la más saludable del mundo. Estos mensajes están perfectamente integrados en el programa gracias a Nil Ojeda y Miguel Ayuso, de Directo al Paladar, quienes construyen una misma conversación.

En palabras de Javier López, director de Fans del Vacuno. "Beef Battle es una firme apuesta de Fans del Vacuno para llegar a una audiencia que para nosotros es fundamental: la Generación Z. Queremos que los jóvenes estén plenamente informados de todos los beneficios de la carne de vacuno y todo ello a través de un formato innovador y dinámico porque ha llegado la hora de que conozcan todo sobre este producto".

El programa tiene dos sets o espacios, el escenario principal donde se lleva a cabo la batalla liderada por Nil Ojeda, y la cocina, donde se preparan los platos. Todos los elementos de Beef Battle hacen un guiño a la carne: challenges-chuletas de distintos niveles para competir con el adversario, catalogadas como "poco hecha", "al punto", y "muy hecha"; datos falsos sobre la carne, los cuales deberán ser adivinados por la audiencia; y premios compuestos por carne y utensilios de preparación para la persona de la audiencia que adivine qué precio tienen los platos que el chef ha preparado.

Beef Battle está concebido como un formato de programa interactivo en el que la audiencia participará en todo momento y será quien suba al podio al vencedor después de que ambos contrincantes disfruten de las carnes elaboradas por Miguel Ayuso Rejas. En el caso del programa de ayer, la audiencia decidió que la flamante vencedora de este primer Beef fuera Marina Rivers, aunque en el primer round la adelantara Jorge Cyrus. En los próximos programas será posible ver cómo se enfrentan la gamer Ari y el creador de contenido deportivo Adri Contreras; Dario Eme Hache y Sr Cheeto; y Werlyb y Paula Gonu, una combinación explosiva.