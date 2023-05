Pilar Salamanca publica ‘Tempest’, una historia real en la que el lector podrá descubrirse a sí mismo

Pilar Salamanca descubrió la escritura desde su más tierna infancia. En ‘Tempest’ recoge una historia real, que como ella misma expresa, “parece increíble”. “El genocidio planificado de las poblaciones originarias de la Patagonia chilena. Un ejemplo más del afán depredador del colonialismo. Un pequeño homenaje a aquellos hombres y mujeres, sus nombres olvidados, sus historias borradas”, añade.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una historia sobre perdedores, de la que no se ha hablado mucho. “Me va a encontrar a mí. Y, si he conseguido hacerlo como es debido, es posible que llegue a encontrarse a sí misma o, al menos, a esa parte de sí misma que suele estar dormida hasta que un trueno la despierta”, explica la propia autora.

Sinopsis «La historia de una vida sacudida solo se puede contar en partes y fragmentos». Rilke.

Tempest es una novela basada en hechos reales. Pero no es solo una recopilación de textos, sino más bien un juego de voces. Y si en algún momento parece que entre los capítulos no hay una relación sensata y firme es porque, en esta clase de historias, las relaciones se van estableciendo gradualmente. Adorno y Edward Said gustaban también de escribir en un estilo fragmentado, y yo diría que son precisamente estos fragmentos los que ayudan a escapar de los límites de los géneros literarios o, por lo mismo, de las fronteras (reales o supuestas) que, de alguna manera, pretenden cuadricular estos géneros. No se dice, por supuesto, que no sean necesarios los grandes tratados ensayísticos o las grandes novelas de estilo decimonónico, solo se dice que, por las rendijas de esos grandes escritos, a menudo se escapan otros mundos.

Como el de la inmensa Patagonia, el límite más austral de la tierra habitada, donde los Yaganes se detuvieron porque no había más nada a donde ir. Son tres las mujeres que cuentan la historia del exterminio de estas gentes a manos de los colonos blancos, que robaron inmisericordes la tierra de los nativos porque la necesitaban para sus rebaños. Fue hace nada. Casi antes de ayer.

Autora Poeta y novelista, Pilar Salamanca es vallisoletana y desde hace unos años reside en Cantabria. Periodista y doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, es también licenciada en Árabe e Islam y está especializada en Historia Contemporánea del Oriente Medio.

Suya es la primera traducción directa al español del Poema de la Medicina de Avicena (1999). Del inglés, ha traducido también a los poetas irlandeses Pearse Hutchinson (1994) y Eavan Boland (1997).

Su primer poemario, QASSIDA, fue publicado por la Editorial Torremozas (Madrid, 1998). Su segunda colección de poemas, Días de Lengua Roja, es un homenaje a las palabras de origen árabe que perviven en nuestra lengua. Después vendrían Ayer no te vi en Sarajevo (2017), Deseo de no ser yo (2022) y Las Horas Lentas, los tres en la colección Textos In-surgentes (La Vorágine, Santander), y MATE(R) (2022), en la editorial Páramo (Valladolid).

En el año 2020 publica Lesbos para la ONG Light Without Borders; en 2019, Beirut Mish Huna (El Desvelo ediciones) donde recorre la capital libanesa y da cuenta de los cambios que se han producido en esta; y en 2018, Trayectorias (Agilice Digital), donde da a conocer la obra de doce escritoras de origen palestino.

Entre sus novelas: A Capella (Ed. Del Curueño, 1999); Enaguas color salmón (Premio Fray Luis de León, 1998); A Cielo Abierto (Premio Blasco-Ibáñez-Ciudad de Valencia, 2000), La Isla Móvil (Bassarai, 2005); Cráter (Premio Miguel Delibes de Narrativa, 2008); Los Años Equivocados (Premio Ciudad de Salamanca 2009), Soñar con Ballenas (Ed. MenosCuarto, 2016) y El Olvido y Otras Cosas Imposibles (nominado para el Premio de la Critica Castilla-León 2017) en la misma editorial y también en 2017, LA NIEBLA, editado por GAMELEARN. Ese año saldrá Hijas de Agar, en la editorial El Desvelo (Santander), y en 2018, en esa misma editorial, la primera reedición de A Cielo Abierto en tapa dura.