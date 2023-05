¿Cuáles son las soluciones de impresión de SATO?

Muchas empresas suelen darle poca importancia a las impresoras que usan para emitir etiquetas, las cuales suelen requerir máxima calidad para evitar errores.

Sin embargo, no es hasta que ha ocurrido un inconveniente que las marcas o empresas suelen invertir en una buena impresora. Una forma de evitar este problema es adquirir una impresora de buena calidad como las que comercializa la multinacional SATO. Esta marca es especialista en soluciones de impresión y tiene muchos años de experiencia en la fabricación de impresoras, etiquetas y soluciones de Auto-ID para sus clientes.

¿Cuáles son los modelos de impresoras de SATO? SATO ofrece en su página web un amplio catálogo de impresoras que están diseñadas para ofrecer soluciones de impresión específicas. Entre los modelos de impresoras más destacables están el motor S84NX (4 pulgadas) y S86NX (6 pulgadas), los cuales se pueden conseguir actualmente en el mercado de España y Portugal. Estos productos han sido diseñados para la automatización de la impresión y etiquetado de todo tipo de mercancía. Cuentan con una resistencia superior al de anteriores modelos, lo que le permite operar durante más tiempo de forma continua, sin que sea necesario realizar mantenimiento frecuente. Además de esto, estas impresoras están diseñadas para trabajar en un ambiente laboral donde puedan estar expuestos a humedad y agua. Es decir, estas impresoras son adecuadas para usarse en casi cualquier empresa y entorno.

Impresoras SATO Las impresoras industriales son necesarias tanto para pequeños e-commerce como para grandes compañías, ya que siempre será necesario realizar impresiones para emitir etiquetas para tus productos de venta online o en la cadena de suministro y fabricación. Las impresoras industriales de SATO, como por ejemplo la del modelo CL4NX Plus, permiten economizar tanto en papel como en el proceso de impresión. Esto lo logran sin perjudicar la calidad de la impresión, ya que la nitidez de la impresión de estas es superior a la de otras impresoras. Además, estos productos están optimizados para no cometer errores en el proceso y mejoran la velocidad de impresión. Otro aspecto a destacar de las impresoras industriales de SATO es la gran variedad de impresoras de la gama para todo tipo de etiquetado y para cualquier sector.

SATO ofrece, con la compra de sus impresoras y el pack de mantenimiento, los servicios de garantía y soporte técnico, con los cuales cubre todo tipo de costes de mantenimiento de sus productos.