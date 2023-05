Los autónomos y la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil

Debe tenerse clara cuál debe ser la relación entre autónomos y responsabilidad civil.

Cuando un trabajador arranca el proceso de creación de su propio negocio, son muchísimas las cosas que debe poner en marcha. Es muy sencillo que su cabeza esté llena de ideas y responsabilidades. Los seguros se presentan como una ayuda y una oportunidad también de protección legal.

En este sentido, los seguros de responsabilidad civil pueden ser considerados como una de las principales herramientas a su favor.

La responsabilidad civil significa obligatoriedad de reparación del daño causado a terceras personas y para los autónomos, sería el daño causado en el desempeño profesional y empresarial independientemente que sea por una negligencia como por una omisión.

Autónomos y responsabilidad civil, siempre de la mano por precaución Los seguros de responsabilidad civil tienen el objetivo de cubrir a los autónomos de cualquier daño que pudieran padecer terceras personas y que fuera motivado durante el desempeño de la propia actividad profesional. Absolutamente nadie está libre de sufrir un accidente o un simple descuido. De ahí, lo fundamental que resulta contar con cierta ayuda ante una situación complicada.

También hay una pregunta que siempre sale a la luz en lo que respecta a los autónomos y responsabilidad civil es si es obligatorio o no. ¿Quizá es solo recomendable?

La realidad es que no en todas las profesiones resulta obligatoria su contratación, aunque hay casos en los que sí lo son, como instaladores, servicios financieros, servicios legales, ocio y espectáculos, hostelería y restauración, servicios en espacios deportivos, agencias de viajes, profesionales sanitarios y muchos otros similares

Igualmente, hay sectores que, sin ser obligatorio por ley, para poder trabajar las empresas que contratan exigen la existencia de una cobertura suficiente y completa y esto es habitual en sector construcción, mantenimiento industrial y similares

Fuera de todos estos sectores, aunque no haya una obligatoriedad entre autónomos y responsabilidad civil, sí que es realmente recomendable. No en vano, cualquier error de trabajo o profesional, daño legal o físico o patrimonial puede hacer responder, suponiendo un duro golpe para el trabajo o el negocio.

Todos los seguros de responsabilidad civil pueden y deben ser vistos como un elemento de protección indispensable para cualquier trabajador autónomo. Da igual cuál sea su segmento o su actividad.