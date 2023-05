La marca experta en marketing digital en belleza que ya ha impulsado decenas de negocios del sector, Blow Marketing

Hoy en día, para el crecimiento de distintos tipos de negocios, la comunicación y el marketing digital son factores fundamentales.

En particular, en el sector de belleza, de las barberías y de las peluquerías, está cobrando una importancia especial, ya que los clientes potenciales de estas empresas, a la hora de escoger un servicio, se basan en aquello que pueden ver.

Por este motivo, la marca Blow Marketing ofrece servicios de marketing digital a las empresas de este sector que buscan un impulso para sus negocios. Con el asesoramiento experto de los profesionales de esta compañía es posible mejorar la actividad y rentabilidad de una peluquería, barbería o centro de estética.

16 años de trayectoria en España y América Latina La marca Blow Marketing fue creada por SalonSolutions.io en 2004 con el objetivo de desarrollar proyectos que generen un retorno para el sector de la peluquería y belleza. Hoy en día, esta empresa ofrece distintos servicios profesionales que incluyen el uso de software y tecnología para mejorar los negocios de sus clientes.

Por ejemplo, el servicio de Shortcuts Software provee un programa de gestión integral de salones que ya cuenta con más de 30.000 clientes en todo el mundo. Esto incluye distintos complementos que permiten obtener más rentabilidad y un sistema de comunicación con el cliente que mejora la atención.

Por otra parte, esta empresa ofrece el servicio Blow Packs, que consiste en una plataforma que cuenta con distintos recursos para llevar adelante campañas de marketing y comunicación. Esta herramienta permite programa y publicar contenido en redes sociales y canales de mensajería online. Se trata de una solución para las empresas de este sector que no tienen tiempo o presupuesto para gestionar su propia estrategia de marketing.

Las ventajas de la gestión de redes con Blow Marketing A través de esta empresa también es posible disponer de un servicio para gestionar las redes sociales de todos los negocios del sector de la belleza (barberías, clínicas de estética, tatuajes, peluquerías...). En este caso, los especialistas de Blow Marketing analizan el perfil y el público de cada centro para escoger los canales más adecuados.

Con respecto a esto, no es conveniente centrar todos los esfuerzos en una plataforma, sino diversificar las publicaciones y campañas. Por lo general, las principales acciones se llevan a cabo en Instagram, pero también es importante aprovechar las oportunidades que brindan Facebook y YouTube. Por otra parte, la reputación online de una empresa en Google es esencial para crecer.

Los clientes de Blow Marketing que contratan este servicio cuentan con un experto dedicado a su negocio que, con el apoyo de un equipo, diseña una estrategia para superar a la competencia. Después, se establece un calendario de publicaciones y se realiza un control diario de comentarios, mensajes y valoraciones.

Con el apoyo de Blow Marketing es posible acceder a distintas herramientas tecnológicas y servicios para impulsar el crecimiento de una empresa del sector peluquería y belleza.