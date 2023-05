David Chánatos presenta ‘Las aventuras del capitán Tremañes’, una novela que recuerda a los cómics de toda la vida

El propio David Chánatos destaca de su libro, ‘Las aventuras del capitán Tremañes’, la trama y la manera en la que se desarrollan los acontecimientos. “Todo el asunto gira en torno a Serafín, un chaval de 25 años que hereda de su padre una esfera de cristal de origen extraterrestre la cual le proporciona superpoderes. La esfera la encontró durante la exploración de una cueva, pero no es la única que se encuentran. Entran en juego otras esferas diferentes procedentes del mismo planeta de origen que se dedican a corromper a su portador y son muy nocivas para el cuerpo y el alma”, indica el propio autor.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “una novela que les recordará a aquellos cómics de superhéroes que leían antaño, pero debo recalcar que se trata de una novela, no de un cómic. Es narrativa del principio hasta el final pero podrán disfrutarlo de igual manera como si de un cómic se tratase. Si dispongo de los conocimientos o de los medios, es probable que haya un cómic del Capitán Tremañes en un futuro”.

David Chánatos lleva escribiendo desde 2016 y precisamente de su primera obra, ‘David Chanátos y sus amigos: Seis años de condena’ surge su inspiración para crear este nuevo libro. “Cuando en La nueva España me preguntaron cómo me metí en la narrativa dije lo siguiente: Trato de abrirme siempre a nuevas experiencias. El Capitán Tremañes fue un personaje secundario de mi primera novela y pensé que podría gustarle a la gente que tuviera una aventura propia como protagonista con su propio elenco de personajes de ficción en donde también vuelven algunos de los antiguos, por tanto, los que leyeron mi anterior novela es posible que ya conozcan a algunos”, explica él mismo.

Sinopsis Unas esferas de origen extraterrestre ¿Qué secretos pueden esconder?

Serafín es un joven de veinticinco años que, tras la identidad del Capitán Tremañes, se dedica a combatir el crimen y las fuerzas del mal. La fuente de todos sus poderes nace de una esfera de cristal que encontró su padre durante la exploración de una cueva. Lo que menos sospechaban tanto Serafín como su fiel amigo Roberto el «Motorilo» es que la esfera daría más problemas de los que ellos pensaban, al haber unos alienígenas procedentes del planeta del que vinieron esa y otras más, que son malignas para el cuerpo y alma. El destino del mundo está en manos del Capitán Tremañes, su fiel aliado el Impresentable y algún que otro personaje que podrá suponer un obstáculo como el arrogante Seaboy. ¿Podrán ellos contra enemigos tan dispares como el Desesperador, los Cuatro Antipáticos y Cara flan?

Autor David Chánatos (Gijón, 1984). Su mayor afición fue hacer cómics desde que era pequeño, tomando como referencia series de imagen real y animación y cómics de diferentes autores. No fue hasta el año 2001 cuando David optó por dar el paso a la animación de manera independiente.

En el año 2006 nace la serie animada de El Capitán Tremañes, desde entonces activa en plataformas como YouTube y Vimeo. Estrenó en 2015 su primer cortometraje, dirigido, escrito y protagonizado por él mismo, llamado La venganza de Michelle, del cual también hay una versión animada. En 2017, publicó su primera novela David Chánatos y sus amigos: Seis años de condena. En 2019 debutó oficialmente como actor de doblaje