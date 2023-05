Javier Cárdenas habla con una persona sin deudas gracias a Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad

El periodista acerca la historia de un exonerado de Valencia mediante la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad El conocido periodista catalán, Javier Cárdenas, ha traído a sus oyentes la historia de una nueva persona que se ha podido beneficiar de la Ley de Segunda Oportunidad gracias a la tramitación realizada por Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en su aplicación en España.

Esta vez ha podido conocer de primera mano la historia de un exonerado de Valencia que ha sido entrevistado en el programa de OKdiario ‘Levántate OK’. El importe del que este particular se ha librado de pagar gracias a la tramitación en su caso de la Ley de Segunda Oportunidad ha sido de 113.001 euros. Ha sido el Juzgado Mercantil nº3 de Valencia el que ha dictaminado la sentencia a favor de Raúl Encinas. VER SENTENCIA

Su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de varios préstamos para la adquisición de una vivienda familiar y para los gastos derivados, como la adquisición del menaje y los muebles. Asimismo, solicitó otro crédito para comprar un vehículo y poder acudir a su puesto de trabajo ya que no disponía de la posibilidad de ir en transporte público. Inicialmente, iba abonando sin demasiada dificultad las cuotas de los préstamos hasta que, debido a gastos extraordinarios, empezó a acumular impagos. A ello se le sumó que la hipoteca que tenía contratada era de tipo variable y empezó a subirle, por lo que el deudor tuvo que dejar de abonar los préstamos para poder cubrir sus gastos más básicos. Por todo ello, se encontró en una clara situación de sobreendeudamiento a la que no podía hacer frente con sus ingresos. Sólo cubría los gastos más esenciales y necesarios propios y de los de sus dos hijas.

"Mi historia comienza en el año 2008. Me pilla la crisis, con el encarecimiento de las hipotecas. Fui desahuciado de la vivienda. Pedía préstamos. Un préstamo solapaba a otro. En el año 2021, conocí a Repara tu Deuda, me dieron facilidades de pago y en febrero de 2023 conseguimos el famoso BEPI", manifiesta. ENTREVISTA COMPLETA

Javier Cárdenas tiene el compromiso de difundir semanalmente las historias reales de personas que han contactado con Repara tu Deuda para tener una nueva vida y ya gozan de su segunda oportunidad. Cualquier persona que esté interesada o necesite algún trámite puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: cardenas@reparatudeuda.es

Repara tu Deuda, despacho pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidadal haber sidocreado en septiembre de 2015, ha superado ya la cifra de 140 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de todas las comunidades autónomas de España. A las personas que no pueden acogerse a este procedimiento, el despacho también les ofrece la posibilidad de estudiar posibles cláusulas abusivas en sus contratos y la cancelación de tarjetas de créditos, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

