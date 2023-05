Negocios con rentabilidad en 2023

La economía se encuentra en un momento incierto y confuso. ¿Hay crisis? ¿Sigue vigente la crisis del año 2008? ¿Ha dejado secuelas la covid-19? Los emprendedores se encuentran confusos. ¿Cuál es el mejor negocio en los tiempos inciertos que corren?, ser un resuelve-problemas.

El mundo del derecho y los abogados está atravesando distintos cambios. Uno de los más profundos es que los clientes, ya sean personas o empresas, buscan, cada vez más, a un despacho de abogados de renombre y prestigio y no a un profesional que solo tiene una página web y no tiene presencia en redes sociales.

Entre otros factores, esto se debe a que la imagen de marca de un despacho resulta más llamativa. Al mismo tiempo, los clientes buscan referencias y experiencias similares a las propias a través de los medios de comunicación o internet. En este contexto, abrir una franquicia jurídica como las que ofrece la firma Área Jurídica Global supone a día de hoy uno de los negocios más rentables.

Esta empresa ha asociado su marca a una atención 360 en todos los campos del derecho y se ha situado como una de las mejores en casos de cancelación de deudas y aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, aunque en sus más de 100 oficinas distribuidas por todo el país cuentan con abogados de todas las especialidades. Además, la firma cuenta con reconocimiento de marca y apoyo permanente jurídico y comercial a los nuevos asociados.

¿Cuáles son las ventajas de abrir una "franquicia jurídica"? Según un estudio, el factor más importante a la hora de escoger un abogado es la imagen de marca del despacho, la cual se potencia a través de la presencia en los medios de comunicación con notoriedad. Esto es muy difícil de lograr para un profesional en solitario, pero accesible para una empresa como Área Jurídica Global, que es muy activa en marketing, difusión y en mostrar resultados a sus clientes. Además, al entrar en una compañía de gran tamaño, es posible actualizarse en captación de clientes, el uso de tecnologías para dar atención personalizada, jurisprudencia y nichos concretos del mercado del derecho. Hoy en día, la ayuda de un coach jurídico también es un factor relevante para conseguir el éxito profesional. Además, a través de una franquicia jurídica, es posible disponer de todo esto y también contar con formación constante y un software actualizado.

Por otro lado, al formar parte de esta red de abogados es posible contar con experiencia en todas las fases del negocio, desde la captación al desarrollo de cada caso. Asimismo, como la palabra franquicia no está del todo asentada en el sector jurídico español, en Área Jurídica Global prefieren hablar de despachos asociados. Actualmente, la firma se encuentra seleccionando a nuevos delegados, sean o no abogados, y de media abren dos delegaciones por mes.

¿Quién es Área Jurídica Global? Área Jurídica Global es uno de los despachos número 1 en casos de cancelación de deudas. Así nacieron y pudieron posicionarse en el sector jurídico.

Esta empresa comenzó a estudiar la Ley de Segunda Oportunidad en 2014, un año antes de su promulgación en Europa, a través de su oficina central ubicada en Bruselas. De esta manera, se ha constituido como uno de los despachos pioneros en la atención de estos casos. Se podría decir, que Área Jurídica Global trajo La Ley de Segunda Oportunidad a España. Desde 2015 han apoyado a más de 5.000 españoles con problemas financieros.

Finalmente, cabe destacar que este despacho en el último trimestre del 2022 realizó más de 5 nuevas aperturas, todo un éxito en el país y muestran abiertamente en YouTube la evolución de estas nuevas delegaciones, como por ejemplo la de Terrassa. En conclusión, unirse a través de una franquicia jurídica a una empresa como Área Jurídica Global es un negocio que ofrece seguridad, rentabilidad y transparencia.