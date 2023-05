Qué tipos de cubiertas para las piscinas ofrece Ingerclima

La instalación de una cubierta en una piscina representa un antes y un después para el disfrute de las personas, por el sencillo mantenimiento y la comodidad que genera. Lejos de ser un simple accesorio, estas cubiertas son un complemento primordial para las piscinas debido a sus ventajas en el control de la temperatura, la calidad del agua, la estética y, más relevante aún, la seguridad para los niños y las mascotas.

Teniendo todo esto en cuenta, Ingerclima explica cuáles son los tipos de cubiertas para piscinas y ofrece sus servicios expertos y personalizados.

Cubiertas automáticas con diferentes posibilidades para elegir Las cubiertas para piscinas que ofrece Ingerclima a sus clientes se diferencian de otras del mercado porque son automáticas, es decir, se pueden activar de manera remota. Además, las personas pueden seleccionar el tipo de sistema o motor con el que desean que funcione la cubierta de su piscina, ya que Ingerclima cuenta con la capacidad técnica suficiente para fabricar diferentes tipos de cubiertas.

En esta línea, las opciones que la empresa ofrece en cuanto a este aspecto son tres: una cubierta automática de lamas o persiana elevada que se adapta perfectamente al entorno de la piscina y tiene un final de carrera integrado; una con motor elevado instalado en un pozo seco fuera de la piscina para su impermeabilización; y una con motor sumergido, que no presenta riesgos eléctricos. Además, es el sistema más utilizado y tiene un final de carrera por regulación electrónica. Es importante aclarar que todos estos sistemas tienen compuestos de acero inoxidable que no influyen en la calidad del agua.

Asimismo, el cliente puede elegir entre diferentes tipos de lama, considerando materiales como PVC y policarbonato. También entre colores como blanco, gris, azul, arena, verde, cristal y platino, a elegir según el gusto particular y la manera en que estén dispuestos los tonos en el resto del hogar. Por otro lado, las cubiertas también pueden variar según su modelo, ya que algunas son instaladas dentro del agua y otras completamente por fuera de esta.

Para decidir cuál es la mejor opción, el equipo de Ingerclima estudia previamente las condiciones de cada piscina y presenta a sus clientes un presupuesto personalizado.

¿Cuáles son las razones que hacen a las cubiertas un complemento indispensable? Las cubiertas para piscina son fundamentales para prevenir el riesgo de ahogamiento de niños y mascotas; son importantes para mantener la temperatura del agua y depender menos de la climatización, ahorrando gastos de energía; ayudan a conservar la calidad del agua frente al impacto del sol y la contaminación de objetos externos; y, finalmente, protegen la estructura de la piscina de las grietas que se suelen presentar cuando llegan las heladas. Teniendo en cuenta la importancia de estos complementos, Ingerclima trabaja con los mayores estándares de calidad y una gran vocación de servicio para que las personas puedan tener la piscina de sus sueños.