¿Cómo contratar un seguro de vida?, de la mano de PuntoSeguro

Los seguros de vida proporcionan protección financiera a los seres queridos de una persona en caso de que esta fallezca. Esta protección incluye una cierta cantidad de dinero que los parientes pueden utilizar para cubrir gastos funerarios y pagar las deudas del asegurado como hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, entre otros. También existen seguros de vida para ahorrar para la jubilación y conseguir beneficios fiscales.

Puntos clave a conocer antes de contratar un seguro de vida Las coberturas de un seguro son las prestaciones especificadas en las condiciones de los contratos de las pólizas. Hoy en día, existe una gran variedad de empresas que ofrecen seguros de vida con todo tipo de coberturas para cubrir diferentes necesidades. Esto hace que sea más difícil para las personas contratar un seguro de vida. Por ello, es importante mencionar varios consejos esenciales que ayudan a las mismas a escoger de manera rápida y precisa. Uno de estos consejos es determinar el capital asegurado y las coberturas que realmente son necesarias. Para lograrlo, el asegurado debe pensar en sus responsabilidades financieras, ingresos, ahorros, gastos futuros y mantenimientos familiares. Después de conocer y definir cada uno de estos elementos es importante saber los diferentes tipos de seguros de vida y elegir un agente o mediador profesional.

¿Cuáles son los errores más habituales en el momento de contratar un seguro de vida? El error más común en el momento de contratar un seguro de vida es no conseguir todas las coberturas que se necesitan. Como consecuencia de ello, el asegurado acaba por dejar una carga financiera considerable a sus familiares, así como una generación de problemas en gastos futuros y jubilaciones. Las personas también suelen cometer el error de posponer la contratación de un seguro de vida, ya que consideran que este no será necesario hasta cierto punto de su vida. Posponer o alargar dicha contratación, así como no estar prevenido para situaciones inesperadas, puede resultar en un gasto de dinero mayor a largo plazo. De igual manera, las opciones de seguros de vida para ciertas edades pueden tener primas más altas de lo esperado. También es un error elegir una póliza solo por su precio y la posibilidad de ahorrar más dinero. Este ahorro puede ser contraproducente si no se adquieren cada uno de los beneficios necesarios.

