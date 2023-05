El próximo mes de junio, la tienda online La Novena Nube cumple 15 años

La ropa de cama es un elemento muy importante en todo hogar, ya que resulta clave para lograr un descanso adecuado. En este sentido, cuando las sábanas, los cubrecamas y las colchas son de calidad, el sueño resulta más placentero y reparador. Además, en el caso de las personas con pieles sensibles, es importante que la composición de la tela incluya materiales apropiados.

Una buena manera de proveerse de este tipo de productos es a través de los servicios de la tienda online La Novena Nube, que en junio cumple 15 años de apertura. Actualmente, este e-commerce especializado ofrece una selección de algunas de las mejores marcas disponibles, que cuentan con una excelente relación calidad-precio.

La historia de La Novena Nube Las fundadoras de esta empresa provienen de una familia especializada en el sector textil. Según comentan, el nombre de la tienda La Novena Nube refiere a la novela Cloud Nine de Luanne Rice. Lo más destacable de esta obra es que retrata la historia de superación personal de una mujer que se enfrenta a una nueva vida después de abrir un negocio de venta de edredones en un pequeño pueblo.

En la actualidad, la decoración del hogar se ha convertido en una tarea cada vez más importante para muchas personas. Es por ello que contar con especialistas en textiles para el hogar se ha vuelto fundamental para conseguir el ambiente perfecto en los hogares y así crear el hogar soñado. En este sentido, esta empresa se ha consolidado como líder en el mercado gracias a su equipo de especialistas, quienes cuentan con amplios conocimientos sobre las calidades y acabados de los productos textiles en general. Además, su compromiso con el medioambiente y la fabricación íntegra de productos en España hacen de esta tienda online una opción atractiva y responsable para quienes buscan productos de calidad para su hogar.

Servicios y beneficios de comprar en La Novena Nube Uno de los puntos más destacados del servicio que ofrece esta empresa es la posibilidad de recibir asesoramiento profesional para escoger los productos que resulten más adecuados para cada hogar. Además, el equipo de atención al cliente de esta firma ofrece soporte durante el proceso de posventa para solucionar problemas rápidamente y dispone de un servicio de cambios gratuitos.

Por otra parte, La Novena Nube cuenta con un programa de beneficios que es gratuito y sencillo. A propósito de esto, las recompensas se pueden activar desde la primera compra, por lo que los clientes acumulan un punto por cada 10 € gastados. A su vez, cada punto tiene un valor de 0,20 € y pueden cambiarse en descuentos directos en pedidos superiores a los 30 €.

Para obtener estos beneficios, simplemente hay que crear una cuenta de usuario en la web de la tienda online. Finalmente, para canjear los puntos, hay que seleccionar la opción de cambiar los puntos de fidelidad cuando se confirma una compra.

Productos destacados para primavera y verano Una de las especialidades de esta tienda son las colchas y los cubrecamas, que se adaptan a distintas épocas del año y a diferentes estilos de decoración. Por ejemplo, en primavera o verano es ideal vestir el dormitorio con una colcha fina y un cubrecama apropiado para estas estaciones. En particular, estos productos se arrugan muy poco en su exterior y suelen ser de algodón, por lo que ofrecen frescura y suavidad.

Además, cuando se extienden en la cama aportan elegancia y permiten dar un toque distinto y renovado a la decoración de una habitación. Otra buena opción para la temporada de entretiempo es una colcha lisa. Este tipo de productos ofrece texturas agradables y un tacto suave. En La Novena Nube es posible conseguir modelos con colores claros y otros más vivos que se adaptan a distintos tipos de decoración.

Colchas capa para los meses de entretiempo A su vez, una colcha capa es un producto ligero y económico que también permite que el cuerpo disfrute de una temperatura agradable al dormir en los meses de entretiempo. Se trata de un complemento ideal para las noches de otoño y primavera, que además resulta útil en las noches frescas de verano. A veces, estos productos pueden encontrarse bajo el nombre de colcha foulard o colcha pañuelo, debido a su forma.

En cualquier caso, se ajustan a la cama evitando que la tela se resbale y vienen con acabados en redondo para dar un toque elegante a una habitación. Además, estas colchas no tienen acolchado y están confeccionadas con tejidos piqué o con acabados jacquard que, al mismo tiempo, resultan bonitos y sencillos.

Gracias a sus 15 años de trayectoria, el equipo de profesionales de La Novena Nube dispone de los conocimientos necesarios para ofrecer asesoramiento, facilitando la elección de productos para vestir una habitación. De esta manera, los clientes de esta empresa pueden acceder a artículos que resultan económicos, funcionales y apropiados para el estilo decorativo propio de cada hogar.