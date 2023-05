Cómo montar un restaurante desde cero

Montar un restaurante desde cero, teniendo que empezar por los cimientos, es, sin lugar a dudas, una aventura emocionante que no todo el mundo puede experimentar y que, además, a la larga, si la persona se lo monta bien, acabará siendo muy gratificante ver cómo el trabajo duro da sus frutos y el negocio va teniendo éxito poco a poco.

Aunque casi todas las personas están de acuerdo en que emprender y montar un negocio en hostelería, será un camino repleto de desafíos para los que se debe estar mentalizado.

Hay muchas cosas a tener en cuenta para montar un restaurante exitoso: desde buscar la ubicación adecuada y contratar personal capacitado, hasta diseñar un menú chulo y promocionar el negocio.

En este artículo, Eggify hablará sobre las bases más importantes para abrir un restaurante ideal y no morir en el intento.

Definir un concepto para el restaurante Antes de ponerse a pensar sobre cualquier otra cosa en torno al restaurante, se necesita definir y esclarecer el concepto de negocio, es decir... ¿Qué tipo de comida se servirá?, ¿cuál será el estilo del restaurante?, ¿qué experiencia se quiere ofrecer a los clientes?, serán algunas de las preguntas que el dueño deberá plantearse para entender de qué va a ir el local.

También es importante tener en cuenta la competencia a la hora de desarrollar un concepto. Si hay muchos restaurantes que ya ofrezcan lo mismo que el nuevo por la zona, no quedará más remedio que buscar una manera original de diferenciarse. Pensar en una decoración que proporcione una atmósfera única al restaurante, un enfoque de ingredientes locales, un menú especializado, etc.

Planificación de la financiación del restaurante Crear un plan de negocios detallado que ayude a saber de qué manera se va a financiar el restaurante es realmente imprescindible. Se deberá incluir información relevante sobre el concepto del restaurante, la estructura de la propiedad, el presupuesto que se tiene pensado invertir, las proyecciones financieras a corto y largo plazo...

También se debe tener en cuenta el tipo de comida que se servirá, el mercado objetivo y la competencia del área, porque de todo ello dependerá la cantidad de dinero con la que se va a mover el negocio.

Obtener las licencias y los permisos pertinentes para montar un restaurante Para montar un restaurante hay que obtener y mantener al día las licencias y permisos necesarios para operar de manera 100 % legal y que el no tener todo el papeleo en regla no pueda suponer un problema.

La parte burocrática del restaurante puede incluir permisos de construcción, permisos de salud y seguridad, licencia para la venta de alcohol (si interesase ofrecer bebidas alcohólicas) o permisos para la música en vivo, eventos o una tarde temática cualquiera.

Hay que investigar bien los requisitos específicos en la ciudad donde se vaya a montar el restaurante, ya que pueden variar dependiendo de la localización, asegurarse de obtener todas las licencias y permisos imprescindibles antes de abrir el negocio.

Encontrar la ubicación adecuada para el restaurante Aunque no lo parezca, la ubicación es uno de los factores más importantes a tener en cuenta para montar un buen negocio de restauración.

Muy importante, que antes de firmar un contrato de arrendamiento, la persona se asegure firmemente de leer y comprender todos los términos y condiciones. ¿Qué pasa si hay que rescindir un contrato antes de que expire? ¿Quién será el responsable de las reparaciones y del mantenimiento? Si no se está seguro, hay que contratar a alguien que lo haga profesionalmente, a la larga saldrá rentable... Lo mejor será tener un abogado o gestor presente que revise el contrato antes de firmarlo. Bajo esta necesidad, Eggify no solo pone en contacto a todos los nuevos hosteleros con proveedores de confianza, sino que también ofrece el contacto de los profesionales que se ocupan de estas tares: asesores económicos, abogados comerciales, empresas especializadas en traspasos, gestores de licencias, etc.