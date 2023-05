Los principales beneficios de los platos hoja de palma, por Vasomadrid

Uno de los principales problemas ambientales de la actualidad es la contaminación en todas sus presentaciones, así lo explica el portal web 30ecodes.

Para ayudar a disminuir el impacto de los residuos en el medioambiente, Vasomadrid tiene a disposición de los usuarios una línea totalmente bio, entre sus materiales, la hoja de palma, una vajilla completamente biodegradable utilizada con mucha frecuencia en establecimientos de comida eco-friendly.

Ventajas de las vajillas de hoja de palma La hoja de palma es un material natural, biodegradable, compostable y reutilizable, lo que la convierte en una de las mejores opciones para crear productos que no tengan tanto impacto en la contaminación ambiental.

Adicionalmente, el proceso de fabricación no necesita de ningún tipo de tratamiento térmico o químico. Esto la hace muy respetuosa con la naturaleza y también es una gran alternativa para sustituir los envases plásticos convencionales, ya que con dicho material se pueden fabricar desde platos y bandejas hasta cuencos, con una apariencia elegante y sin dejar de lado la utilidad del producto.

Las vajillas de hoja de palma son resistentes al microondas y congeladores, son aptas para todo tipo de alimento como salsas, líquidos y aceites y, además, pueden usarse con comidas frías y calientes. Los platos de hoja de palma de Vasomadrid están elaborados con hojas caídas de palmera de Areca, una planta ubicada en los bosques tropicales húmedos del sureste de Asia.

Beneficios de la hoja de palma Hoy en día, existen muchos países que han empezado a producir materiales con palma debido a su excelente calidad. Una de las principales ventajas de este material es que, a través de la fabricación de productos con hoja de palma, se producen cero residuos y, a su vez, se obtiene un producto completamente biodegradable.

Por otra parte, cuando estas hojas son quemadas, no hay ningún impacto negativo en el medioambiente gracias a la liberación natural neutral del CO₂. Aunado a ello, debido a tratarse de un producto natural, tampoco contiene sustancias que puedan perjudicar al ambiente.

Vasomadrid es una empresa que da servicio a las industrias alimentarias, de hostelería, catering, entre otros para garantizar la satisfacción de las necesidades de cada sector en el área de packaging alimentario. Para ello, crearon BIOMADRID, una marca con variedad de artículos biodegradables, compostables y eco-reutilizables que aumenta las líneas de este tipo de productos que ofrecen desde hace 30 años.