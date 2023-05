¿Qué beneficios se obtienen al adquirir administraciones de loterías nacionales?

En 2023, Loterías y Apuestas logrará beneficios de 1.854 millones de euros, alcanzando su cifra récord en ingresos en una década, según las previsiones del Gobierno español. Teniendo esto en cuenta, una gran oportunidad de negocio puede ser comprar una administración de loterías, ya que se trata de una inversión rentable, segura y estable.

Sin embargo, es importante considerar que para llevar a cabo dicho proceso es necesario cumplir con una serie de trámites y requisitos. Para ello, la consultoría especializada en el traspaso de loterías Don Lotero ofrece un servicio de asesoramiento para quienes estén interesados en adquirir este tipo de negocios.

Don Lotero asiste en el traspaso de administraciones de loterías Con un equipo con amplia experiencia en el traspaso de loterías, Don Lotero es una consultoría especializada en la materia, la cual se encuentra permanentemente en contacto con inversores, emprendedores y potenciales clientes en la compra y venta de este tipo de negocios.

En este sentido, esta consultoría con despachos en Madrid y Barcelona no solo conoce todos los trámites y requisitos necesarios para realizar el cambio de administración de forma exitosa, sino que cuenta con una bolsa de loterías listas para ser traspasadas en pleno funcionamiento en toda España, además de una vasta cartera de potenciales compradores.

Los establecimientos de loterías son concesiones administrativas del estado, vitalicias y heredables, ya que, en caso de fallecimiento, quedan para los herederos legales del propietario. Estos son un activo altamente liquidable en caso de necesidad mediante su traspaso. Por lo tanto, quienes deseen comprar una administración de loterías, adquiriendo todo el conjunto de la actividad económica listo para trabajar, pueden ingresar a la página web de Don Lotero y encontrar una amplia gama de opciones para contar con ingresos recurrentes, estables y seguros.

Por qué adquirir una administración de loterías Las administraciones son el sector ideal para emprender un negocio, por la seguridad que garantizan, gracias a sus ingresos recurrentes, estables y seguros. Esto se debe a que en España hay una gran tradición en la sociedad de comprar lotería año tras año y de participar en diferentes sorteos todas las semanas.

Asimismo, este tipo de negocios tienen mucho potencial de crecimiento, sobre todo si se activan las ventas del segundo canal e internet, por lo que, al no tener limitación geográfica, no tienen techo.

Las personas que deseen adquirir una administración de loterías pueden contactar con Don Lotero, un despacho especialista que ofrece total garantía de seguridad jurídica en el proceso de cambio de titularidad. Así como una licencia vitalicia y heredable.