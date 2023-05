Desfase capta más de 500.000€ en menos de 48h en la ronda de inversión de la mano del Grupo SEGOFINANCE

Desfase, la startup que está revolucionando el sector delivery en Madrid, genera un alto interés entre inversores tras lanzar su campaña a través de SEGO Venture, la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SEGOFINANCE La ronda de inversión liderada por SEGO Venture, está siendo un éxito, ha conseguido captar en menos de 48 horas más de 500.000€ por parte de los inversores de la Fintech.

La ronda total es de 1.8 Millones de Euros y en ella han participado otros inversores como The Valley VC, Fides Capital y otros importantes business angels. El ticket reservado a SEGO Venture es de 600.000€.

Desfase, es un concepto de "restaurante" delivery diferente, liderado por un equipo de personas apasionadas por cocinar comida 100% delivery con una carta variada, deliciosa y sorprendente. La startup realmente no es un negocio de restauración, si no un negocio industrial, digital y escalable.

Su carta tiene como objetivo ser capaz de adaptarse a diferentes contextos y estados de ánimo dentro del momento de consumo delivery. Un concepto que fusiona lo mejor de diferentes tipos de cocina: española, americana, italiana y saludable.

Prueba palpable de su éxito es el crecimiento exponencial que está teniendo su cifra de negocios, con una facturación en 2022 de casi 1.5M€.

Su modelo operacional es muy sencillo y eficiente, ya que cocinan sin humos, un hecho que abarata hasta un 60% el CAPEX necesario para una apertura y que no presenta trabas regulatorias ya que abren con declaraciones responsables.

Su plan de crecimiento es claro, con una marca trabajada y una operativa muy eficiente. El objetivo de la ronda es poner a la compañía en el primer trimestre de 2024 en 700-740K de facturación con un beneficio de 100-140K mensuales. En ese momento, empezarán la expansión nacional por Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza, Alicante y Valladolid. Como su modelo es completamente internacionalizable por los procesos tan industriales que tienen, seguirán abriendo ciudades europeas como Berlín, Lisboa o Roma, que tienen un volumen muy alto de delivery, pero siempre produciendo la comida desde Madrid.

Si se quiere más información sobre esta gran compañía con un futuro muy prometedor, se puede visitar la web de SEGO Venture donde la ronda de financiación está abierta aún.

¿Qué es Sego Venture?

SEGO Venture es la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SEGOFINANCE.

Durante sus más de 12 años de experiencia, han generado una red de más de 40.000 inversores que han podido desinvertir de varias compañías consiguiendo importantes plusvalías. Entre sus exits de 2023, destacan la salida a BME Growth de la tercera compañía de su portfolio, Energy Solar Tech. Unos meses antes lo hacía Vytrus Biotech y a finales de 2021, Endurance Motive. Con estas tres salidas, SEGO rompe el récord de los Venture Capital y se posiciona como líder en este sector Fintech.