¿Qué es la cirugía ortognática?, por Clínica Calvo de Mora

En el campo de la odontología, los tratamientos de ortodoncia suelen proporcionar soluciones eficaces para corregir la posición de las piezas dentales.

Sin embargo, algunos casos presentan irregularidades en la zona maxilofacial, las cuales requieren de intervenciones más complejas para su corrección.

Para estos casos, el tratamiento más adecuado radica en la cirugía ortognática, la cual se lleva a cabo cuando los tratamientos de ortodoncia no son suficientes para corregir las malformaciones dento-cráneo-maxilofaciales. Así lo destaca Clínica Calvo de Mora, una clínica de cirugía maxilofacial en Madrid que cuenta con un equipo especializado en este tipo de procedimientos.

Las diferentes malformaciones que corrige la cirugía ortognática Existen varias condiciones que requieren una cirugía ortognática. Una de las más comunes es la sonrisa gingival, que se caracteriza por una presencia excesiva de la encía superior al sonreír, y que puede causar alteraciones en el maxilar.

Otro problema común es la mordida abierta, en la cual, los dientes superiores e inferiores no se topan entre sí, lo que causa varios problemas estéticos y funcionales. También está el prognatismo, una deformidad donde la mandíbula sobresale hacia adelante, alterando las proporciones armónicas del rostro y la dentadura. En otras ocasiones es el maxilar superior el que es de mayor tamaño y necesita colocarse en una posición adecuada.

También se pueden mencionar deformidades como las asimetrías faciales, causadas por alteraciones en la mandíbula, el maxilar superior o ambos, así como el mentón desproporcionado y la mandíbula pequeña o plástica. Todas ellas, constituyen malformaciones que no se pueden tratar solo con ortodoncia, y requieren de una cirugía ortognática.

Con este procedimiento se puede, no solo alinear correctamente los dientes, sino también armonizar los diferentes elementos del rostro, para acercarse lo más posible a los parámetros estandarizados de la estética dental.

Además, este tratamiento es el procedimiento quirúrgico capaz de solucionar la apnea de sueño, una condición que se asocia con varias deformidades faciales.

La relevancia de recurrir a especialistas en cirugía ortognática para un tratamiento exitoso Por lo general, la cirugía ortognática viene acompañada de un tratamiento previo de ortodoncia, debido a que esta última, por sí sola, no es capaz de corregir el tamaño y la posición distorsionada de los huesos faciales.

En algunos casos, el desarrollo de los huesos maxilares se ve afectado por defectos severos, cuya corrección requiere de un tratamiento combinado entre ortodoncia y cirugía ortognática, mientras que, en otras situaciones, se puede realizar la cirugía de forma rápida y sin necesidad de una ortodoncia previa.

En cualquiera de estos casos, es importante contar con especialistas cualificados, capaces de ofrecer el diagnóstico y tratamiento más adecuado según el caso.

Para ello, es importante contar con un equipo de especialistas en ortodoncia y cirugía ortognática, quienes trabajen bajo protocolos meticulosos y cuenten con la tecnología más avanzada en esta área odontológica, para obtener una mayor precisión en los tratamientos.