La sustitución del Triángulo de Emergencia, por la luz de emergencia V-16 homologada por la DGT

Por lo general, el triángulo de emergencia es la principal señal de advertencia que se usa para alertar a los automovilistas en la carretera que un vehículo se detiene y/o que hay un accidente en el camino.

La no utilización y futura sustitución del mismo se ha producido, porque su colocación es un riesgo para quienes conducen un vehículo, ya que es necesario bajar del vehículo y desplazarse hasta 50 metros para colocarlo y posteriormente retirarlo.

El año pasado, la DGT informó que hubo más de 100 fallecidos, al ser atropellados al colocar o retirar el triángulo.

Como alternativa y posterior sustitución, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha propuesto, para los vehículos, el uso de un dispositivo luminoso, la luz de emergencia V16 y cuyo uso con geolocalización será obligatorio a partir de enero de 2026.

En ese sentido, SOSBlueshield49 es un dispositivo led luminoso V-16 homologado y autorizado por la DGT para señalizaciones de emergencia. La luz de emergencia de la marca Blueshield49 permite una visibilidad a una distancia de hasta 2 kilómetros, pudiéndose instalar, indistintamente, mediante su sistema por imanes o adhiriéndose con su sistema de ventosa.

Uso correcto de la luz de emergencia V-16 Desde el 1 de enero del año 2026 será obligatorio el uso de una luz de emergencia V-16 con geolocalización, en los vehículos, sustituyendo a los triángulos utilizados en la actualidad. Estas luces deberán colocarse en el techo del coche, con el objetivo de informar a otros conductores, cuando se produzca un accidente o existe alguna situación de peligro.

Una de las principales características de este nuevo dispositivo es que no es necesario bajar del coche para instalarlo, lo cual resulta mucho más seguro para los conductores y acompañantes de los vehículos. La luz de emergencia debe estar debidamente homologada por la DGT y circular sin ella podrá suponer una multa de 200 € para los conductores.

Algunas de las características establecidas por el organismo para el uso de luces de emergencia V-16 es que deben ser visibles, al menos, hasta 1000 metros de distancia y contar con función de baliza. Es decir, con sistema de posicionamiento por GPS, el cual permite enviar la posición del vehículo hasta la central de avisos de la DGT, para que pueda señalizar correctamente al vehículo estacionado y/o accidentado al resto de conductores y sí fuera preciso tomar las medidas de asistencia que estime convenientes.

SOSBlueshield49 se fabrica 100 % en España SOSBlueshield49 es una luz de emergencia que ya cuenta con la homologación de la DGT. Este dispositivo se caracteriza por disponer de una tecnología de alto nivel que permite su visualización hasta a 2 kilómetros de distancia. Este producto de la marca Blueshield49 cuenta con un sistema dual de instalación, lo que permite adherirse a diferentes superficies que no contengan componentes férricos mediante imanes o una ventosa.

Esta baliza luminosa ha sido fabricada totalmente en España utilizando materiales de alta calidad, lo cual ha permitido obtener un dispositivo automático, compacto y de uso sencillo que puede cubrir 360° de visibilidad gracias a su destello intenso.

Todas estas características la han convertido en una de las principales opciones del mercado para garantizar la seguridad de los conductores en las carreteras. Próximamente, la marca BlueShield49 empezará a comercializar su baliza con geolocalización, pero como hemos informado hasta el 1 de enero de 2026 no es necesaria, pudiendo utilizar la que comercializa en estos momentos SOSBlueshield49.