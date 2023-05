Interazulejo pone a disposición diversos suelos de exterior antideslizantes

La cantidad de personas que sufren lesiones y golpes fatales debido a caídas al suelo es alarmante.

Según datos proporcionados por el National Safety Council (NSC) hay más de 25.000 reportes de muertes no intencionales debido a resbalones y caídas en Estados Unidos. Además, la organización indica que cada año las salas de emergencias de los centros de salud reciben cerca de 8 millones de visitas por esta causa. Estos datos tan significativos manifiestan claramente la necesidad de implementar nuevos materiales, como los suelos de exterior antideslizantes que comercializa la empresa Interazulejo, especialista en el área.

Importancia de los suelos de exterior antideslizantes Las caídas se producen cuando las personas tropiezan con algún objeto, con otra persona o animal, o porque resbalan. En este último caso, la responsabilidad de la caída recae sobre el tipo de suelo. En este sentido, los suelos de exterior no solo deben tener buenas condiciones que les permitan perdurar en el tiempo y resistir diferentes condiciones climáticas, sino tener un buen nivel antideslizante que evite estos accidentes.

Asimismo, los suelos de exterior antideslizantes también ofrecen otros beneficios, aparte de disminuir la cantidad de accidentes por resbalones y caídas. Estos suelos no requieren de mucho mantenimiento, ya que, en comparación con otro tipo de suelos, no acumulan tanta suciedad. De igual forma, la facilidad con que se pueden limpiar resulta de gran ayuda, y es que con una sola limpieza cada cierto tiempo, estos suelos pueden recuperar su apariencia original. Otra ventaja es que son muy resistentes, pudiendo soportar todo tipo de golpes y arañazos sin dañarse. Por último, los pavimentos antideslizantes tienen una vida útil muy amplia, debido a la composición que presentan.

El amplio catálogo de pavimentos antideslizantes para exterior de Interazulejo Interazulejo es una tienda online especializada en suelos y pavimentos porcelánicos, azulejos y más productos afines para baños, piscinas y fachadas. La marca presenta un catálogo de suelos de exterior antideslizantes de excelente calidad y de reconocidas marcas nacionales e internacionales. Además, ofrecen una variedad de bonitos diseños con estilos modernos y clásicos, así como múltiples colores para todos los gustos.

Esta empresa destaca por ofrecer grandes facilidades de compra a los usuarios, quienes pueden apreciar en su sitio web todas las opciones disponibles. El equipo de atención de Interazulejo está disponible para evaluar lo que cada cliente necesita y el presupuesto con el que cuenta, para ofrecerle la mejor opción que se adapte a sus exigencias y necesidades. Cabe destacar que la empresa también dispone de un servicio de muestras a domicilio, con el fin de que el cliente pueda apreciar la textura, el color y el acabado de las piezas que desea adquirir.