La perfumería nicho, una tendencia al alza con PERFUM by Aleja Velásquez

La perfumería nicho está en auge actualmente, pero lo cierto es que esta tendencia comenzó a desarrollarse en la década de 1980. Por aquel entonces, pequeñas empresas y perfumistas independientes empezaron a crear fragancias distintas a las convencionales.

Desde entonces, estos productos destacan por su nivel de artesanía y por ser elaborados con ingredientes únicos de alta calidad.

Según indica un artículo publicado en el blog de la marca PERFUM by Aleja Velásquez, los perfumes nicho ofrecen una experiencia exclusiva y distinta. Algunas de sus características principales son la calidad, la originalidad y la personalización. En definitiva, son una opción interesante para aquellos amantes de las fragancias que están buscando un producto especial.

Perfumes en cantidades limitadas La palabra nicho proviene del término francés niche, que significa pequeño espacio. En el mundo de la perfumería, esta denominación se usa para describir a un pequeño grupo de tiendas especializadas que venden fragancias exclusivas y de alta calidad.

A su vez, la producción de estos artículos es limitada y para conseguirlos hay que recurrir a boutiques selectas, tanto físicas como virtuales.

Por otra parte, los perfumes nicho pueden estar inspirados en la naturaleza, la cultura o en determinadas emociones.

En todos los casos, se usan ingredientes de alta calidad, por lo que estos artículos son más caros que los perfumes comerciales que se producen en masa.

De hecho, según señalan en la web de PERFUM by Aleja Velásquez, algunos de estos productos son extremadamente costosos por integrar a sus fórmulas ingredientes tan raros como, por ejemplo, almizcle de ciervo o vómito de ballena.

Además, algunas marcas que se dedican a la perfumería nicho han adoptado prácticas éticas y sostenibles en sus procesos de producción. En este sentido, emplean ingredientes orgánicos y no prueban los productos en animales. Estas prácticas resultan beneficiosas para el medioambiente y también son atractivas para consumidores preocupados por estos temas.

Firmas de perfumería nicho Según indican las especialistas de PERFUM by Aleja Velásquez, a día de hoy, existen muchas marcas de perfumes nicho en el mercado. Una de ellas es Amouage, que proviene de Omán y se caracteriza por diseñar fragancias opulentas y exóticas usando ingredientes extraños.

En una línea similar, la marca francesa Montale crea perfumes de lujo con inspiración en aromas de Oriente Medio. Para ello, utiliza elementos como el ámbar, el incienso, la madera de oud y la rosa de Taif.

En este mercado también participan marcas históricas como Creed, que fue fundada en 1760, y otras mucho más recientes como Le Labo, creada en 2006.

La perfumería nicho es una tendencia al alza que ha ganado un espacio considerable en la preferencia de los consumidores que buscan productos lujosos y exclusivos.