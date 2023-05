Coberturas exclusivas de seguros con SafeBrok

Debido a los constantes cambios que ocurren cada mes, la economía española sigue siendo objeto de atención y de preocupación para muchos.

El tema de la inflación es uno de los principales, con un repunte en abril de 4,1 % que, lejos de calmar los ánimos, demuestra que para llegar a la normalización aún falta un largo camino por recorrer.

Frente a tanta incertidumbre financiera, el ahorro y la previsión son dos cosas que no pueden faltar. En este contexto, SafeBrok como correduría de seguros ofrece servicios de consultoría y crea para sus clientes una planificación financiera integral con amplios beneficios.

¿Por qué es importante la previsión financiera? El asesoramiento a la hora de elegir un seguro puede ser crucial tanto para la calidad del servicio que se obtiene como para el gasto económico que este represente. En muchos casos no se trata de que los seguros sean de baja calidad, sino de que no se adaptan a las condiciones específicas de un usuario, por lo que difícilmente pueden suplir completamente sus necesidades.

En medio de esta necesidad, destaca SafeBrok por presentar un asesoramiento personalizado que pretende encontrar las coberturas idóneas al cliente y que permitan reducir las primas sin sacrificar la calidad de los servicios obtenidos. Por el contrario, el enfoque está en encontrar la mejor oferta de seguros posible. Para lograr esto, los expertos de SafeBrok realizan un análisis preciso acerca de la carta de seguros que el cliente posee actualmente y después procede a la valoración de los mismos. Gracias al servicio de mediación de seguros que ofrece la correduría, permiten al cliente mantener todos sus seguros dentro de una misma compañía, aumentando los beneficios y disminuyendo la gestión.

Servicio personalizado para encontrar soluciones a medida En SafeBrok creen que la cercanía y el trato directo con el cliente son aspectos claves para lograr buenos resultados. Por ello, su red de agentes expertos trabaja de manera personalizada haciendo un seguimiento individualizado con cada cliente. Entre los expertos destacan los consultores, los cuales trabajan uno a uno con el cliente para encontrar soluciones de alta calidad entre las opciones cuidadosamente seleccionadas por la compañía. Al respecto, los productos de seguros provienen de empresas tanto generalistas como especialistas de referencia en el sector.

SafeBrok presenta opciones de seguros personales como seguros de vida, estudios, accidentes, decesos, salud y viajes privados. Sin embargo, también trabaja con seguros para autónomos, seguros de empresas y seguros enfocados en asociaciones y colectivos.

Para hablar personalmente con los agentes especialistas y obtener una cita, se puede visitar la oficina de SafeBrok en Av. de la República Argentina 33A, Sevilla o contactar vía telefónica al teléfono de atención al cliente disponible en la web.