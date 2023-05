Servicios de publicidad online de la mano de Vanessa Cabrera

"Como otras personas de mi sector, estaba agotada de trabajar para otros y me lancé al emprendimiento.

Si hubiera sabido todo lo que sé hoy, me lanzo hace 20 años, claro que la experiencia es un grado y, por esta razón, quiero transmitir mi conocimiento y esfuerzo a otras emprendedoras para que logren, antes, los objetivos que yo he alcanzado satisfactoriamente", señala la profesional de marketing digital, Vanessa Cabrera.

La falta de planificación, de medición de resultados y de profesionalidad, son los motivos principales del fracaso de muchos negocios a la hora de contratar servicios de marketing y publicidad online.

Afortunadamente, esto no sucede con Vanessa Cabrera, una consultora de marketing digital estratégico que, a lo largo de sus años como publicista, ha trabajado con más de 100 marcas, ha entendido que con ilusión, implicación, perseverancia y una dosis de trabajo organizado y bien estructurado, se puede conseguir que una marca sea exitosa dentro del mercado digital actual.

Una especialista en publicidad online con más de 20 años de experiencia, Vanessa Cabrera Vanessa Cabrera es una consultora de marketing digital especializada en diseño web y publicidad online. La joven promesa de la publicidad, a través de sus años de experiencia y conocimientos en el sector, ha ayudado a emprendedores y empresas a conseguir clientes online de manera rentable y satisfactoria.

Cabrera consigue la satisfacción de sus clientes mediante herramientas de análisis, estrategias de marketing y optimización de las campañas publicitarias, ayudando a las marcas comerciales y personales a crecer en internet.

Su trayectoria profesional es amplia, ya que ha trabajado en agencias de comunicación, publicidad y en departamentos de marketing de empresas nacionales e internacionales.

Los servicios de publicidad online de Vanessa Cabrera Asimismo, tener presencia online es muy sencillo, la parte realmente difícil es conseguir clientes. Por ello, la especialista en marketing digital estratégico Vanessa Cabrera ha destinado sus servicios a la publicidad online para vender más.

Su misión es que sus clientes puedan crecer en internet sin malgastar tiempo y dinero. Vanessa Cabrera, al ser una experta en Social ADS y Google ADS, ayuda a sus aliados comerciales a llegar a sus clientes ideales a través de campañas en las redes sociales y en los buscadores.

También estudia la intención de búsqueda del público de sus clientes, para definir la estrategia ganadora de publicidad online, creando campañas publicitarias para obtener una mayor visibilidad e incremento en el número de ventas.

Su lema es "motivación, altas dosis de trabajo y una hoja de ruta bien definida". Poniendo estos tres elementos en práctica, ha conseguido que empresas y profesionales puedan alcanzar sus objetivos de conseguir más clientes en internet.

Además, la profesional reconoce que no todas las empresas pueden disponer de un departamento de marketing, lo cual implica una inversión de dinero considerable. Esto la motivó a poder trabajar con aquellos nuevos emprendimientos que quieren crecer en un mundo online cada vez más competitivo.

Por todo lo anterior, la experta en marketing digital recoge toda su experiencia y elabora de forma personalizada el plan a seguir según las necesidades del cliente ideal y la propuesta de valor diferencial porque cree firmemente en “ayudar a otras mujeres a ser independientes como emprendedoras”, por lo que, aunando todo su conocimiento, ha desarrollado una formación especialmente enfocada en mujeres que quieran conseguir esa independencia económica y laboral.

La formación online "Yo Emprendedora Digital" ofrece una variedad de recursos prácticos que pasan desde herramientas digitales a emocionales, para poder conseguir los objetivos. En estos momentos, están abiertas las inscripciones en la lista prioritaria que permitirá acceder a descuentos y bonus exclusivos a todas las mujeres que quieran “dar el salto y atreverse a tener su propio negocio”, finaliza Cabrera.