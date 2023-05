Empresas al borde del abismo. Marketing Digital para crecer y seguir adelante

En un mundo cada vez más global y conectado, no importa si una empresa se dedica al comercio electrónico internacional o a vender joyería artesanal en un pequeño local de un pueblo de la España Vaciada. En la actualidad, todas las empresas, por muy pequeñas que sean, necesitan de una estrategia de marketing digital que les ayude a posicionar su nombre en internet y a llegar a su público objetivo.

Hace tiempo que las pymes dejaron de tener miedo a las grandes estrategias de marketing digital para impulsar su negocio, a lo que sí continúan teniendo algo de miedo es a sus presupuestos. Un miedo que está desapareciendo gracias a que cada vez son más las pymes que confían en SERSEO y en sus servicios de marketing low cost de alta calidad.

Una comunidad de agencias que ha conseguido democratizar el marketing y poder así acercarlo a las pequeñas y medianas empresas. Negocios que no necesitan grandes presupuestos ni campañas para conseguir sus objetivos de venta. La agencia ofrece packs diferentes repletos de acciones de marketing digital adaptados a las características de cada empresa, incluso verticalizan algunos de ellos como restaurantes, floristerías, hoteles, casas rurales…

Su enfoque se centra en brindar a las pymes las herramientas necesarias para competir en un mercado cada vez más competitivo. Su experiencia en el campo les ha permitido desarrollar soluciones personalizadas y efectivas para empresas de diferentes tamaños y sectores. La agencia ha desarrollado un enfoque sistemático que les permite analizar la situación de cada cliente para desarrollar una estrategia de marketing personalizada y efectiva. El método de trabajo propio de SERSEO garantiza que cada euro invertido en marketing digital se maximice, obteniendo resultados tangibles.

Lejos de querer convertirse en una gran agencia cuyos servicios solo estén al alcance de unos pocos, SERSEO ha trabajado los últimos 25 años para especializarse en pequeñas empresas con el objetivo de conseguir lo máximo con el presupuesto de sus clientes. “Son ya cientos de clientes los que confían en nuestra comunidad de agencias para que sus negocios florezcan y avancen sin que desorbitados presupuestos frenen su camino. Ese es nuestro fin y para eso trabajamos”, comenta Antonio Lamadrid, CEO de SERSEO.

Y es que el método de trabajo de la agencia hace que los objetivos que cada empresa se marca se alcancen al poco tiempo de haber iniciado la estrategia. “Nos hemos esforzado los últimos años en ayudar a las pequeñas empresas, buscando la forma óptima de crear un servicio de marketing digital para pymes de cualquier sector. Las pymes necesitan servicios de marketing no solo a la medida de su empresa, sino de su presupuesto. Por eso, ponemos nuestra experiencia y metodología a su servicio. La democratización del marketing digital que hemos conseguido con nuestra forma de trabajar con las pequeñas y medianas empresas, es vital para la supervivencia de nuestro tejido productivo en un mundo de competitividad global. Nuestro método de “Los 3 Pasos” facilita a nuestros clientes un servicio ordenado, monitorizado y completo. Una máquina de hacer clientes controlada por un consultor que siempre está a un clic de distancia”, apunta Miguel A. Manrique Ordax, CMO de la comunidad de agencias.

Pero la mejor prueba de todo lo que SERSEO y sus estrategias de marketing digital pueden hacer por las pequeñas empresas es el testimonio de sus clientes. Empresas a las que han conseguido fidelizar durante años. Que llegaron hasta ellos por diferentes motivos, pero que continúan con ellos por la misma razón: la calidad de sus servicios y la transparencia a la hora de trabajar, sin falsas expectativas ni promesas inalcanzables. “Buscábamos una agencia en la que delegar todo lo relacionado con el marketing digital de nuestra empresa. Encontramos a SERSEO y hemos ido creciendo de la mano” comenta Mikel Durán, gerente de Bodegas Vidular y cliente de la comunidad de agencias desde hace años. Por su parte, Lucía Fernández gerente de Electrofitness Maldonado y clienta de la agencia desde hace dos, remarca la importancia que tiene para una pequeña empresa cómo va a invertirse exactamente el dinero de su presupuesto: “La transparencia y claridad con la que mi consultora de marketing digital me explicó qué estrategias iban a aplicarse a mi empresa y cómo iba a usarse mi dinero fueron clave para que decidiera confiar en ellos”.

Y es que las pymes no buscan ni necesitan grandes campañas y estrategias que dejen temblando su cuenta de gastos para llegar a todas partes. Necesitan centrar el tiro para llegar a su público objetivo con un presupuesto que les permita seguir adelante, pero con la seguridad de saber que cada euro está siendo utilizado de forma consciente para alcanzar sus metas. Del mismo modo que un rinoceronte camina seguro pero despacio por la sabana, para conseguir los mejores brotes. Mientras consigue, a su vez, mantenerse a salvo de las amenazas que lo mantienen en peligro de extinción.