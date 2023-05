TUI mantiene su apuesta fuerte por Tailandia con una nueva campaña de descuento y un concurso de ventas

Durante la velada, Schneider Electric ha entregado los IT Partner Awards y los Sustainability Impact Awards del Canal IT. Junto a más de 50 profesionales del sector, la compañía ha presentado el Programa Critical Infrastructure Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha reunido a más de 50 profesionales del Canal IT en su evento anual para partners en España.