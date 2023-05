Merlín el Encantador ofrece nuevos servicios para Bodas y Eventos

Los servicios más místicos llegan para quedarse en la celebración de bodas y eventos Si de algo no hay duda es de la revolución en la celebración de bodas y eventos, cada vez menos tradicionales. El protocolo para dichas celebraciones no es tan estricto a día de hoy, por lo que se puede personalizar cada detalle al máximo: decoración, catering y sobre todo la parte más ociosa para los invitados, pudiendo incluir desde un córner de puros a un tarotista.

Desde la empresa Merlín el Encantador han dado un salto más y proponen la lectura de mano, carta astral y tarot para bodas y eventos, amenizando a los invitados la estancia ya que la lectura del tarot despierta gran curiosidad.

Contratar un tarotista para eventos se ha convertido en una experiencia única y mística para los invitados. Aporta un toque de misterio y emoción al evento, ya sea una boda, cumpleaños o una cena de empresa.

Merlín Ra, tarotista de Merlín el Encantador, es un respetado astrólogo con más de 25 años de experiencia en la interpretación de cartas astrales, tendencias planetarias y relaciones cósmicas. Su enfoque combina la astrología tradicional y moderna, con un énfasis particular en la astrología evolutiva. Merlín Ra se destaca por su habilidad para comunicar conceptos complejos de manera accesible y práctica. "Estamos encantados con la acogida de este nuevo servicio," comenta Merlín Ra, fundador de Merlín el Encantador. "La gente busca un toque diferenciador para sus eventos, con la contratación de un tarotista consiguen ese toque misterioso que hará que su evento sea recordado durante mucho tiempo".

Merlín Ra ofrece servicios adaptables a las necesidades de cada evento, ya sea una boda, un cumpleaños o una reunión corporativa. Desde lecturas privadas hasta lecturas grupales de tarot que involucran a los invitados en la experiencia, cada sesión puede durar entre 10 y 20 minutos dependiendo del número de participantes.

La idea de contratar un tarotista para eventos tiene como fin conseguir que disfruten todos y ofrecer no solo un servicio, sino una experiencia completa, lleno de momentos de reflexión, misterio y diversión.