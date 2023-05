OK Mobility llega a Marruecos y abre su primera OK Store en Marrakech

La empresa de movilidad global aterriza en un nuevo continente, ampliando el alcance internacional de su oferta de servicios de movilidad OK Mobility llega a Marruecos y expande sus servicios de movilidad hacia un nuevo continente con la apertura de una OK Store en Marrakech. Se trata de otro gran saltoen el proceso de expansión internacional de la compañía. Una nueva apertura que lleva a OK Mobility a estar presente ya en 11 países: España, Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Malta, Croacia, Montenegro, Serbia y Estados Unidos; a los que se suma ahora Marruecos.

La nueva OK Store se ubica en el Aeropuerto de Marrakech-Menara que, con casi 5 millones de pasajeros en 2022, es uno de los principales aeropuertos del país, con vuelos internacionales a ciudades de Europa y Medio Oriente.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha asegurado sentirse emocionado por la entrada de OK Mobility en Marruecos. "Es un honor y una gran responsabilidad ver que hemos logrado cumplir un objetivo que llevábamos tanto tiempo persiguiendo. Marruecos no es solo el primer nuevo país que anunciamos este 2023, sino que también es mi país de nacimiento. Es una implantación que era muy esperada y deseada por parte de mis compatriotas marroquíes y ahora, tengo por fin la oportunidad de empezar a devolverles algo de lo mucho que me han dado, llevando nuestros servicios de movilidad a sus ciudadanos, así como a los numerosos turistas que lo visitan, y no podría sentirme más orgulloso por ello. Esto hace que esta apertura sea todavía más especial para mí y para todo nuestro equipo".

Por su parte, el Director de Expansión de OK Mobility, Víctor Gómez, ha mostrado su satisfacción por la llegada de la compañía a este nuevo país y afirma que "estamos entusiasmados de poder iniciar nuestro plan de expansión en Marruecos en la importante ciudad de Marrakech y lo hacemos con una flota de vehículos totalmente nueva, lo que nos va a permitir satisfacer las necesidades de movilidad de residentes y turistas, ofreciéndoles las mejores experiencias".

OK Mobility continúa avanzando pasos en su proceso de crecimiento y expansión geográfica a través de su Plan OK on the Road, siempre bajo las premisas de la calidad, la innovación y la sostenibilidad y con la vista puesta en un objetivo muy claro, ser líder en movilidad global.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Marrakech a través de okmobility.com.