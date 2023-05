Aplyca y el desarrollo web, las principales tecnologías para estar a la vanguardia

La evolución de los desarrollos web va dirigido hacia estandarizaciones que buscan la simplificación en los procesos, la escalabilidad en el corto plazo, la disponibilidad continua, la optimización del rendimiento y la seguridad informática. La inteligencia artificial, la arquitectura de desarrollo Jamstack, los servicios de plataforma como servicio PAAS, la realidad virtual y el Metaverso son solo algunas tecnologías que han cambiado el desarrollo web tradicional, simplificando su construcción y dando como resultado, sitios web rápidos, seguros y escalables.

IA en desarrollo web Los desarrolladores usan estas herramientas para mejorar la experiencia de usuario y aumentar el dinamismo y la usabilidad de las aplicaciones web. Gracias a la IA, se pueden crear apps con un alto nivel de personalización y adaptación, lo cual ayuda a tomar decisiones informadas sobre el diseño y la funcionalidad. Estos son algunos ejemplos:

Chatbots que pueden comunicarse con los usuarios en tiempo real, utilizando un lenguaje natural. Pueden ser utilizados para responder preguntas frecuentes, ayudar a los usuarios a encontrar información o realizar ventas. Además, también se ofrece la personalización de contenidos, la optimización de motores de búsqueda y el análisis de datos para obtener información valiosa sobre los usuarios y su comportamiento.

Plataformas de JAMStack La arquitectura JAMStack se basa en la utilización de tecnologías como JavaScript, APIs y servicios web. Es uno de los enfoques más utilizados para la construcción de aplicaciones web, logrando rapidez, seguridad, eficiencia y escalabilidad. Estas son las que más se destacan:

Netlify

Plataforma de hosting de sitios web que soporta JAMStack y ofrece una serie de herramientas para el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de sitios web estáticos. Ofrece características como deploys automáticos, integración con servicios externos como GitHub y servicios de construcción de sitios.

Vercel

Plataforma de hosting y desarrollo que se centra en ofrecer una experiencia de desarrollo y despliegue de sitios web optimizada y simplificada. Con Vercel, los desarrolladores pueden crear, implementar y escalar sitios web de manera fácil y rápida, utilizando tecnologías de Jamstack como React, Next.js y GraphQL.

Gatsby

Generador de sitios web estáticos basado en React y GraphQL. Ofrece herramientas como optimización de imágenes, integración con CMS, generación de páginas estáticas, entre otros.

Servicios de plataforma como servicio (PaaS) Son un conjunto de servicios basados en la nube con los que se pueden crear aplicaciones web en menor tiempo. Su enfoque les permite a los desarrolladores centrarse más en la experiencia del usuario, ya que no tienen que preocuparse por configuraciones, mantenimiento de servidores ni actualizaciones, lo que se traduce en flujos de trabajo dinámicos. Estas son las más populares:

Heroku

Permite a los desarrolladores crear, implementar y escalar aplicaciones web utilizando lenguajes de programación como Ruby, Python, Node.js, Java, entre otros. Además, se integra con herramientas de desarrollo como Git, GitHub y Travis CI.

Google App Engine

Permite crear y ejecutar aplicaciones con lenguajes de programación como Python, Java, PHP y Go. Se integra con otras herramientas de Google Cloud Platform, como Cloud SQL y Cloud Storage.

Microsoft Azure

Ofrece un amplio conjunto de servicios y la implementación de aplicaciones, incluyendo herramientas de desarrollo, servicios de bases de datos, de integración y de inteligencia artificial.

AWS Elastic Beanstalk: plataforma que usa lenguajes como Java, .NET, PHP, Python y Ruby y se integra con otros servicios de AWS, como Amazon S3, Amazon RDS y Amazon DynamoDB.

IBM Cloud Foundry

Permite crear en varios lenguajes de programación como Java, Node.js y Ruby y se integra con otras herramientas populares de IBM Cloud, como IBM Watson e IBM Cloudant.

Servicios de alojamiento de sitios web estáticos Estos servicios ofrecen varias ventajas sobre los de hosting tradicionales, ya que ofrecen alojamiento directo en un CDN (Content Delivery Network), lo que se traduce en una entrega directa prescindiendo de un servidor y una base de datos.

Son una excelente opción para los desarrolladores que quieren alojar sitios web sin tener que preocuparse por el mantenimiento de servidores, la gestión de bases de datos o la escalabilidad. Los más populares son:

Netlify

Es gratuito para proyectos de código abierto y tiene planes de pago para proyectos comerciales.

GitHub Pages

Es gratuito y se integra con GitHub para permitir a los desarrolladores alojar sitios web directamente desde sus repositorios de GitHub. Es fácil de configurar y es ideal para proyectos pequeños.

AWS Amplify

Permite a los desarrolladores alojar sitios web estáticos en la nube de AWS. Es altamente escalable y está diseñado para manejar grandes volúmenes de tráfico.

Firebase Hosting

Permite a los desarrolladores alojar sitios web estáticos en la nube de Google y se integra con otras herramientas como Firebase Authentication y Firebase Realtime Database.

Surge

Se centra en la simplicidad y la velocidad. Es fácil de usar y es ideal para alojar sitios web pequeños y medianos.

Progressive Web Apps (PWA) Tecnología que combina las características de las aplicaciones web y las aplicaciones móviles nativas, ya que tienen la capacidad de funcionar sin conexión a Internet, ofrecen una experiencia de usuario similar a la de una aplicación móvil y se pueden instalar directamente en el dispositivo del usuario.

Las PWAs utilizan tecnologías como HTML, CSS y JavaScript y están diseñadas para ser altamente escalables y eficientes en términos de recursos. Además, son seguras y pueden integrarse con otras tecnologías, como las notificaciones push y las funciones de geolocalización, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones avanzadas y altamente personalizadas.

Entre sus características se destacan que son progresivas, por lo que funcionan para todos los usuarios, independientemente del navegador o dispositivo que utilicen, y se adaptan a cualquier pantalla o tamaño.

Además, son responsive, se ajustan a cualquier tamaño de pantalla, desde teléfonos móviles hasta pantallas de escritorio y accesibles sin conexión a Internet, por lo que los usuarios pueden seguir utilizando la aplicación incluso cuando no tienen acceso a una conexión. También son seguras, ya que utilizan HTTPS para proteger la privacidad de los usuarios y garantizar la seguridad de la información y están actualizadas porque se actualizan automáticamente sin necesidad de que el usuario las actualice manualmente.

Serverless Computing Modelo de computación en la nube que permite crear y ejecutar aplicaciones sin tener que administrar servidores, ya que esta proporciona un entorno de ejecución para el código de la aplicación y los proveedores de servicios se encargan de la infraestructura subyacente, como el escalado, la disponibilidad y la seguridad.

En este modelo las aplicaciones se despliegan en unidades de función, que son pequeñas piezas de código que se ejecutan en respuesta a eventos específicos, como una solicitud de un usuario o una actualización de una base de datos. Las funciones se ejecutan en un entorno sin servidor y se escalan automáticamente según sea necesario en función de la demanda.

Algunas características del modelo de computación serverless son: No hay necesidad de administrar la infraestructura subyacente, lo que reduce la complejidad y los costos de gestión. La facturación se basa en la utilización de las funciones en lugar de en la capacidad de la infraestructura subyacente, lo que significa que los desarrolladores solo pagan por lo que utilizan. El modelo de servidor sin estado elimina la necesidad de mantener el estado de la aplicación en el servidor, lo que facilita la creación de aplicaciones escalables y distribuidas. Las funciones son altamente escalables y se ejecutan automáticamente en respuesta a la demanda de la aplicación, lo que garantiza un alto rendimiento y una disponibilidad continua.

Algunos de los servicios más populares son AWS Lambda, Azure Functions y Google Cloud Functions. Todos permiten crear aplicaciones sin servidor que se ejecutan en función de eventos específicos.

Realidad virtual La realidad virtual (VR) permite a los desarrolladores crear experiencias de usuario inmersivas y altamente personalizadas. Se utiliza para crear aplicaciones y sitios web que ofrecen experiencias 3D en tiempo real, lo que permite a los usuarios interactuar con el contenido de una manera más natural y realista.

Un ejemplo de cómo se utiliza la realidad virtual en el desarrollo web es en la creación de experiencias de compras virtuales, entretenimiento, educación, entrenamiento y simulación. Los usuarios pueden interactuar con entornos virtuales en tiempo real y recibir retroalimentación inmediata, lo que los ayuda a aprender de manera más efectiva.

Metaverso Se utiliza para crear experiencias de usuario altamente inmersivas y personalizadas. Los desarrolladores pueden crear mundos virtuales que los usuarios pueden explorar y personalizar, lo que permite una mayor interacción y compromiso.

Un ejemplo de cómo se utiliza el metaverso en el desarrollo web es en la creación de aplicaciones de realidad virtual. Los usuarios pueden acceder a un mundo virtual en 3D y experimentar situaciones y escenarios en tiempo real, lo que permite un aprendizaje y una formación más efectivos.

