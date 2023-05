Sólo el 18 % de las mujeres que juegan al pádel hablan de negocios

Del 6 de mayo al 21 de octubre se celebrará en Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza Womenalia Pádel Tour 2023 Powered by Honda.

Las inscripciones están abiertas y el torneo podrá seguirse en redes con el hashtag #WomenaliaPádel

En España juegan al pádel cinco millones de personas, de las cuales 2,18 millones son mujeres. Aunque aún no llegan a la mitad del total, su incorporación masiva a este deporte ya se estudia como un fenómeno social y un hecho sin precedentes.

En este contexto, Womenalia, como empresa de impacto social, ha decidido unir factores como deporte, trabajo y salud en la organización del torneo de pádel femenino Womenalia Pádel Tour 2023, powered by Honda. Este evento ofrece experiencias muy diversas a las más de mil mujeres profesionales y emprendedoras que van a participar, desde la salud y el deporte hasta el networking, los negocios y el estilo de vida.

Desarrollo profesional y pádel femenino en Womenalia El éxito de Womenalia Pádel Experience 2022 powered by Honda fue el germen perfecto para repetir la experiencia y llevarla a otro nivel. En este sentido, eI Womenalia Pádel Tour viajará a siete ciudades para multiplicar su impacto. Del 6 de mayo al 21 de octubre, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza serán las sedes de un torneo que aspira a usar este deporte como medio para impulsar su desarrollo profesional.

El origen de este torneo está en la gran afición al pádel de María Gómez del Pozuelo, CEO y cofundadora de Womenalia. Esta mujer es jugadora en 1ª división y llevaba años comprobando un hecho: las mujeres, en lo que se denomina el cuarto set (el momento de socializar tras el partido) hablaban de muchas cosas, pero casi nunca de trabajo. Así que empezó a preguntar directamente sobre este tema y descubrió que entre sus compañeras de juego había empresarias, emprendedoras y directivas.

De ese sondeo surgió una primera prueba en Madrid, el 10 de septiembre del 2022. En un solo día, Womenalia Pádel Experience powered by Honda logró poner a 150 mujeres a jugar al pádel y completó la jornada con muchas actividades diferentes, con grandes premios y con un resultado de networking extraordinario. De aquella experiencia, entre las jugadoras, salieron contratos de trabajo y potenciales clientes. Ahora, Womenalia ha decidido sacar su propuesta de tour para contagiar su impacto a miles de mujeres por todo el país.

El impacto de los patrocinadores Las empresas que se unen a este proyecto son uno de los ejes estratégicos de la iniciativa, porque se trata de firmas que se preocupan y se ocupan de ayudar a la mujer. Sin estas, este tour no sería posible. La empresa que da nombre al torneo, Honda, es un buen ejemplo de esta nueva realidad. El patrocinador técnico es Wilson y también se han unido a esta iniciativa otras marcas como la revista Woman, Dash and Stars, Cocunat, Novartis y Keyrus, además de muchos colaboradores en las diferentes ciudades.

Las siete jornadas del torneo de pádel femenino Womenalia Pádel Tour 2023 han sido diseñadas alrededor de experiencias de salud, deporte y networking y las inscripciones pueden hacerse a través de la página web.