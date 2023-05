Confirmado por expertas de marcas como Medik8 o Perricone MD: el retinol es lo que necesitan las uñas para crecer más y estar sanas

Igual que los retinoides alisan la piel para darle una apariencia más firme y suave, consiguen el mismo efecto en las uñas para que crezcan fuertes y tengan un aspecto más sano El retinol es el dios de cualquier rutina beauty. "Allí donde te piensas que no se puede usar, amiga, déjanos que te descubramos que es muy probable que sí esté aprobado por los expertos en belleza". Después de haberlo usado incluso para mejorar el contorno de los labios y de los ojos (además del rostro, claro), también es importante resaltar que los retinoides también son un gran aliado para tener las uñas más sanas y fuertes. "Vete despidiendo de las uñas quebradizas y fáciles de romper y los feos y resecos padrastros".



Las fans del retinol, en todas sus versiones, que empiecen a frotarse las manos (y nunca mejor dicho) porque esto que viene es muy interesante. "Si la cara es el espejo del alma y se le da tantos mimos como necesita, las manos son un escaparate de los hábitos: de alimentación, de higiene y un reflejo de la coquetería. Quien luce una manicura con nail art, ten por seguro que, además de estar a la última en tendencias, también adora que sus manos sean el centro de atención. Y, por supuesto, desea que esas uñas estén sanas y fuertes. Lo que es menos común es aplicar retinoides en las uñas, puesto que su uso todavía es un gran desconocido, pero pueden aportar una enorme acción renovadora, mejorando su función autoregenerativa", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD.

Cuando las uñas empiezan a romperse, no están lisas y tienen un aspecto similar al de las ondas que se crean en la arena, no es pura casualidad. "Las uñas nos están mandando mensajes que tenemos que descifrar. Que estén blandas, con un tacto que no es unirme y un color amarillento es señal de que no solo están notando el paso del tiempo y están envejeciendo, también está sonando la alarma para avisarnos de que no las estamos cuidando como debemos y necesitan nutrientes y vitaminas, pudiendo haberse debilitado por causas como el estrés, el abuso de manicuras permanentes o semipermanentes o una mala alimentación", advierte Ana Yuste, responsable de formación de Aromatherapy Associates.

¿Por qué las uñas quieren retinoides?

A estas alturas, se ha asumido que la vitamina A es el mejor ingrediente antiedad que se puede encontrar en el mundo cosmético, pero antes de nada, es necesario ver cómo funciona. "Aunque de lo que habla todo el mundo sea de retinol, a lo que se refieren, en realidad, es a la vitamina A. Los retinoides derivan de ella y los podemos encontrar de diferentes formas como el retinol, el retinal y en versiones más revolucionarias, como el retinyl retinoato. Los derivados de la vitamina A trabajan a nivel celular para regenerar desde las capas inferiores y consiguen que la piel se vuelva más gruesa, protegida de agentes externos, con mayor uniformidad en el tono, con una textura más jugosa y rica en colágeno, más elástica y con una textura más lisa", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Ahora bien, ¿pero realmente qué pueden hacer los retinoides por las uñas? Es posible que, hasta este momento, no se hubiera tomado conciencia o ni se hubiera planteado que lo que las uñas están pidiendo a gritos es vitamina A, en cualquiera de sus formas. "Los retinoides promueven la regeneración celular, así que favorecen la salud de la cutícula y de la matriz de la uña y, a su vez, mejoran el aspecto de ambas. Además, igual que la piel del rostro la deja más lisa, hace lo propio sobre la piel de las manos y evita la aparición de padrastros", añade Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Clave tras la manicura semipermanente

Eso sí, si se es fan de las manicuras es posible que también se sea de los esmaltes semipermanentes, con los que es mucho más fácil realizar todos esos diseños que se ven en Instagram y que tanto triunfan dentro y fuera de las redes sociales. "Lo ideal es que cada tres manicuras semipermanentes, dejemos las uñas respirar una semana para que se regeneren. Lo cierto es que, después de este tipo de esmaltados, la uña se debilita y necesita un cuidado extra que puede venir de la mano de los retinoides. Igual que alisan la piel para darle una apariencia más firme y suave, consiguen el mismo efecto en las uñas. La aplicación de sueros o mascarillas con retinoides regenerarán la superficie de la uña para renovarla de una manera más saludable, rápida y largoplacista y, así estarán más fuertes y favorecerá su crecimiento", apostilla Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Cómo aplicar retinoides en las uñas

El proceso es exactamente igual que en el rostro, solo cambia la zona."Durante las dos primeras semanas, aplica únicamente solo dos noches y nunca dos días seguidos, es decir, se debe aplicar el retinoide cada tres días aproximadamente. Una noche sí y otra no durante las dos semanas siguientes y, después, todas las noches. Tanto usando retinoides como no haciéndolo, es fundamental usar protección solar, ya que las manos suelen estar extremadamente fotoexpuestas", advierte Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Crystal Retinal 6, de Medik8, como su propio nombre indica, cuenta con retinaldehído, una forma de vitamina A de nueva generación con resultados hasta 11 veces más rápidos que el retinol. Además, cuenta con ácido hialurónico que promoverá la hidratación de la cutícula que tiende a resecarse. 82 € en Medik8.es

Growth Factor Firming & Lifting Serum de Perricone MD combina el retinol con factores de crecimiento a partir de poliamina de espermidina que favorece la regeneración natural, siendo súper positivo tanto en la uña como en todo su contorno. 139€ en Perriconemd.es

Omorovicza Rejuvenating Night Cream es una crema de noche untuosa que se puede usar como mascarilla. Mejora la salud de la uña y la cutícula con péptidos de avellana que imitan los aminoácidos naturales de la piel, omegas a partir de aceites de ciruela y albaricoque y que favorecen la regeneración celular, además de vitamina A, de la que se derivan los retinoides. Las expertas recomiendan "dejarla aplicada 30 minutos y luego masajear hasta que absorba en la zona de las uñas, tanto en ellas como en su contorno", como comenta Estefanía Nieto, de la firma. 145 € en Purenichelab.com