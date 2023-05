Clínica Jaime I de Catarroja, el espacio donde realizarse una resonancia magnética en Valencia

A la hora de detectar enfermedades y lesiones, uno de los métodos más efectivos es la resonancia magnética.

La tecnología que emplea permite reconocer desde roturas musculares hasta tumores o lesiones cerebrales. El equipo de profesionales en radiología de la Clínica Jaime I de Catarroja asegura un servicio de diagnóstico profesional a través de su servicio de resonancia magnética Valencia. Esto es posible gracias al uso de equipos de última generación y una larga trayectoria de su equipo.

Detección de distintas patologías con una resonancia magnética en Valencia De acuerdo con los especialistas, la resonancia magnética es una técnica de diagnóstico empleada para obtener imágenes médicas, a través de un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora. De esa manera, los profesionales de la salud pueden diagnosticar una variedad de afecciones.

A diferencia del TAC, que es un método específicamente diseñado para visualizar los huesos y la zona pulmonar, la resonancia magnética permite visualizar las partes blandas del interior del cuerpo humano, como órganos y músculos

Por lo general, una resonancia magnética registra una duración aproximada de 60 minutos y en la mayoría de casos el paciente no presenta efectos secundarios. El coste va a depender de cada centro. En el caso de la Clínica Jaime I de Catarroja no supera los 230 €, sea cual sea la zona a analizar.

La profesionalidad y experiencia son características que destacan los pacientes de la Clínica Jaime I de Catarroja Dentro de los valores que destacan los pacientes de la unidad de diagnóstico por imagen de la Clínica Jaime I de Catarroja se encuentran la experiencia, la profesionalidad y el buen trato de su equipo de radiólogos. Esto permite conectar la información recabada para llevar a cabo un diagnóstico seguro y fiable, con la finalidad de tratar o prevenir cualquier afección de salud.

En ese sentido, los médicos cuidan cada detalle en los tiempos de espera, de tal manera que sea posible acceder a una cita de forma ágil en sus instalaciones. Otra de las ventajas es que la clínica brinda un seguimiento permanente sobre los resultados del tratamiento, con el objetivo de estudiar su evolución y asegurar el bienestar de los clientes.

Las personas que presenten algún problema de salud y requieran una resonancia magnética en Valencia pueden consultar la página web de la Clínica Jaime I de Catarroja y contactar con su equipo. Los procedimientos médicos que lleva a cabo este centro están disponibles tanto para las personas que tienen un seguro como para quienes no.