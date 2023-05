'Chelsea Boots, Parte I', las segundas partes nunca fueron buenas

Chelsea Boots presenta su último trabajo de estudio Chelsea Boots, Parte I. Un álbum que anticipa el sonido y la narrativa de su nueva etapa como trío (después de la salida de Santi Isla en 2022) a través de una colección impar de canciones (7).

Entre ellas no existe otra relación que la de haber formado parte del mismo proceso de transformación artística y personal que Ferri (voz y guitarra), Dani (bajo y sintetizadores) y Martín (batería) han compartido durante los últimos dos años. Decir que ha sido un proceso catártico sería una obviedad, pero lo que ninguno esperaba es que el resultado fuera tan honesto.

Como en anteriores entregas, la banda vuelve proyectar una mirada hacia el pop sin complejos en una fiesta pijama de géneros, estilos e influencias.

Después de los primeros tres adelantos: La Cama Llena de Confeti (Pero Tú No Estabas), Ok Google y Lo-Fi Days la lista se completa con temas como Ruido Blanco lleno riffs, energía y cierta oscuridad y otros más ambientales y melancólicos como Amsterdam o Eco, Vintage es ese plato ligero que equilibra un buen menú.

Chelsea Boots, Parte I ha sido grabado entre Estudios Reno (Madrid), El Nido (Cantabria), Ritmo y Compás (Madrid), O Grove (Galicia) y Durón (Guadalajara) mezclando maratonianas jornadas de composición, grabaciones caseras y sesiones de estudio. La producción, una vez más, ha recaído en las manos del propio Dani Núñez, esta vez, en colaboración con Brian Hunt.

“Nos hemos obligado a reencontrar nuestra identidad sin necesidad de incorporar ningún ingrediente nuevo y eso se plasma en la mayor parte de las decisiones de producción. La voz está tratada como un instrumento más (a veces escondida en la mezcla, otras súper-procesada, en un vibrante solo de autotune o en una grabación de WhatsApp) y por esa misma razón hay mucho peso melódico en las guitarras, por ejemplo, que muchas veces cumplen la función de un estribillo”.

