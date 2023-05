‘Dichos coloquiales, refranes, aforismos, proverbios y citas’, publicado por Gustavo C. Carrasco

CÍRCULO ROJO.- Dichos coloquiales, refranes, aforismos, proverbios y citas nace del interés de su autor, Gustavo C. Carrasco en los dichos coloquiales. Parafraseando al prologuista, “el contenido de esta obra no se incorpora, del todo, en los diccionarios usuales, lo que la convierte en un libro de consulta, que debería estar a mano en el rincón doméstico de escritura o lectura”.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según explica el propio autor, “un conjunto de dichos coloquiales españoles, de refranes, españoles, ingleses y franceses y, por otra parte, una importante colección de proverbios y citas de más de ochocientos autores”.

Sinopsis El autor de este libro es un enamorado de las palabras. El conjunto de dichos coloquiales, refranes, aforismos, proverbios y citas que contiene esta obra no se incorpora del todo en los diccionarios usuales, lo que le convierte en un libro de consulta que debería estar a mano en el rincón doméstico de escritura o lectura.

The autor of this book is in love with words. The set of coloquial sayings, proberbes, aphorims, provers and quotes, contained in this work, is not fully incorporated in the usual dictionaries, which makes it in a reference book. It should be at hand in the domestic reading or writing corner.

L’auteur de ce libre est amoreux des mots. L’ensemble de dictons, en disants, aphorismes proverbes et citations, contenus dans cet ouvrage il n’est pas totalement integré aux dictionnaires actuels, ce qui en fait un ouvrage de référence. Ili devrait être â portée de main dans le coin de lecture ou écriture de la maison.

Autor Gustavo C. Carrasco es español, nacido en Valencia (1935), de madre aragonesa y padre castellano. Conformado también por dominicos y jesuitas (Valencia y Madrid, 1943- 1952), así como por las características tan peculiares de la época.

Diplomado en Humanidades (Santander, 1956)

Licenciado en Ciencias Químicas (Valencia, 1958)

Diplomado en Ingeniería Química (París, 1961)

Doctorado en Ciencias Químicas (Valencia, 1962)

Diplomado en Gestión Gerencial (Barcelona, 1974)

Sus principales realizaciones:

Laura (Santa Cruz de Tenerife, 1964)

Gustavo-Eugenio (Madrid, 1965)

Marta (Madrid, 1967)