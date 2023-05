"Se están contratando seguros con el atractivo de bajos precios y nadie da duros a pesetas", afirma Antonio Pereira, CEO de Platinum Global Risk

"Cada vez son más los clientes que vienen a nuestra correduría descontentos de los seguros online. Se quejan de falta de servicio, esperas interminables en el teléfono para dar un parte o realizar cualquier gestión, coberturas que creían haber contratado y al producirse un siniestro no están cubiertos…" El perfil suele ser un particular que contrata el seguro de auto o de hogar online movido por un precio atractivo. Según el CEO de Platinum, "la gestión de seguros debe estar en manos de mediadores profesionales. No supone ningún coste para el cliente y todo son beneficios, especialmente la garantía de estar contratando con el asesoramiento de expertos".

"Antes de contratar un seguro, es imprescindible realizar un estudio de riesgos. Entendemos que a un particular no profesional le va a ser muy difícil valorar riesgos al contratar un seguro online".

"Además, aunque los precios en los comparadores y las aseguradoras online son muy llamativos, es un error guiarnos solo por el precio", indica Pereira. "Hay que leer la letra pequeña. ¿Qué coberturas y en qué condiciones están contratando?"

Pereira apunta que "en caso de siniestro, las corredurías de seguros nos encargamos de todos los trámites, desde abrir el parte de siniestro hasta la total resolución del mismo. El cliente está asesorado en todo momento".

"En caso de un incendio en una vivienda, ¿cómo va gestionar un siniestro tan complicado un particular que ha contratado online su seguro de hogar?"

"Por otra parte, en las corredurías de seguros el asegurado tiene a su disposición profesionales que resolverán cualquier duda o gestión relacionada con su seguro. Gestiones muy habituales son cambio de domiciliación bancaria, gestionar el seguro al cambiar de coche, gestionar el cambio de vivienda, cancelar seguros en plazo y forma o cambiar de aseguradora".

"Para contratar seguros con garantía la recomendación es hacerlo a través de una correduría de seguros. A la postre, es un ahorro de tiempo y dinero, con la tranquilidad de estar en manos de profesionales con experiencia y conocimiento del sector", concluye el CEO de Platinum Global Risk Correduría de Seguros.