'La Terapia del Todo': Franc Sernac busca la verdad y profundiza sobre lo que hay detrás de la ciencia que sustenta a la medicina occidental

El pasado 15 de mayo salió a la venta 'La Terapia del Todo', un ensayo de Franc Sernac en el que plantea, acudiendo a numerosa documentación académica, una posible respuesta a la que probablemente sea una de las preguntas más difíciles de responder: ¿la medicina actual es fruto de la evolución natural de su propia ciencia, o por contra algo intervino en su camino? A todo lo largo del proceso de este libro, el autor invita a descubrir cómo la medicina se quedó atascada en algún punto del camino. Cómo dejó de cuestionarse sus objetivos más fundamentales y por qué expropió al cuerpo humano de toda su naturaleza. En la mayoría de las enfermedades sus etiologías ahondan en lo desconocido, y cada vez son más el número de enfermedades nuevas cuyos orígenes son inciertos o generan muchas dudas. Son muchos ya los investigadores de renombre que por todo el mundo y desde hace tiempo han caído por una causa; aquella que lleva intentando cambiar ciertos paradigmas médicos que ya no se sostienen.

Además, 'La Terapia del Todo' no solo cuestiona a la medicina sino inclusive al propio ser humano, pues lo audita contra sí mismo en el hecho de querer saber si tanto mujer como hombre han sido alguna vez capaces de encontrar un pilar lo suficientemente sólido para reconocerse a sí mismos y por tanto ser lo suficientemente capaces de generar cualquier tipo de razonamiento que pudiese ser razonablemente científico. De no ser así y el ser humano no aprobar su propia reválida, ningún razonamiento que saliera de él, tendría ninguna validez. Es por eso que el libro camina siempre al borde de un precipicio. Ese mismo abismo que se dice que cuando se observa, devuelve la mirada para no volver nunca jamás a ser uno mismo.

Según explicaba Sernac en entrevistas recientes, 'La Terapia del Todo' nace hace unos tres años atrás, en una mesa llena de libros y apuntes intentando dar forma a un trabajo donde unas lecturas abrieron el camino a otras y en donde unos libros abrieron otros más.

Por ir a buscar algo que lo ocupaba todo, el autor llegó a algo que no contenía límites. Un montón de ideas se juntaban entre sí para hacer presagiar algo grande. A partir de ahí un capítulo dio origen al siguiente y así, casi sin querer este libro empezó a ver su propia luz.

'La Terapia del Todo' es una obra de investigación sobre la base de la Ciencia moderna y distribuida por el Sello Editorial de Autopublicaciones Ediciones PY, y está disponible para su compra desde Amazon en versión ePub digital y también en papel.

Es posible acompañar al autor en este viaje cuyo destino no es más que llegar hasta el último de los horizontes, para no parar hasta dar de bruces con él. ¿Quién cortó el cordón umbilical de una ciencia con su ciencia madre? ¿Por qué las ciencias de la salud son archimillonarias a consta de la no salud? Si fuera verdad que en cada persona habita un instrumento de tal calibre y lo suficientemente poderoso que a golpe de pensamiento se riese de cualquier ensayo o pastilla, no hay gente acomodada desde hace tiempo en intereses oscuros que prefiriese no tocar algo así.

Así, página a página, el autor analiza, con el mayor de los respetos hacia la medicina y sus profesionales, toda y cada una de las facetas de la ciencia moderna. Este libro no va de médicos, por tanto. Esta obra va de unos intereses no dignos de ninguna verdad ni de ningún juramento.

